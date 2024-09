José María Almoguera asiste a un desfile de la MBFW: una acompañante misteriosa y una exclusiva a la vista

El hijo de Carmen Borrego ha dejado atrás su perfil secundario en lo que a la prensa se refiere, ya no se esconde de las cámaras y posa en el photocall como cualquier estrella del momento.

En esta ocasión ha acudido a la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid, concretamente al desfile del diseñador Félix Ramiro, dejando claro la maravillosa relación que mantiene con el diseñador. "Vengo a apoyar a Félix, que es muy buen amigo. Desde que me casé que me hizo el traje de mi boda tenemos muy buena relación y me ha pedido el favor y claro, encantado de venir siempre y echar una manilla" reconocía al respecto.

A su llegada al desfile, que ha levantado una gran expectación, José María Almoguera intentaba situarse en el 'front row' junto al resto de rostros conocidos como Irene Villa, Javier Ungría, Albert Rivera o Eduardo Navarrete no ha querido contestar a ninguna pregunta ni tampoco a las palabras de su prima, Alejandra Rubio: "Yo no quiero atacar a nadie, muchas gracias".

El motivo por el cual José María ha querido guardar silencio ante cuestiones como el enfrentamiento entre su madre y su ex mujer, es por motivos contractuales ya que el viernes 20 de septiembre se sentará en el plató de "De Viernes".

José María no ha estado solo en este desfile y ha acudido acompañado de tres personas: su nuevo representante, su ex Paola Olmedo y una mujer rubia. El propio Almoguera ha confesado que se trataba de su compañera de piso para zanjar todas las dudas.