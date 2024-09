Isa Pantoja confirma que su madre no la ha llamado. ¿Exclusiva a la vista?

Ayer se suscitó un debate que, en teoría, se va a despejar mañana. Tanto Isabel Gonzalez como Daniel Carande apuntan a que habrá exclusiva de Isa Pantoja explicando sus problemas de salud y dar más detalles sobre la no llamada de su madre. A su salida del hospital donde fue operada de urgencia a causa de una apendicitis, la respuesta de Chabelita fue contundente "ojalá lo hubiera hecho pero no". Y aunque Isabel Pantoja ni confirma ni desmiente, sí que hemos podido saber que la tonadillera no ha llamado a su hija y que, probablemente haya sido Agustín quien lo ha hecho para informarse del estado de salud de su sobrina, saber cómo se encontraba y, posteriormente, darle toda la información a su hermana Isabel.

Tras las últimas declaraciones de Bertín Osborne, asegurando que espera la invitación al bautizo de su hijo, Gabriela Guillén ha hablado sobre esta posibilidad, y ha dicho: "Sí, claro. Lo mismo le hará ilusión, ¿sabes? Conocer a su hijo... Sí, seguramente".

Paloma Barrientos, que estuvo con Bertín el pasado viernes lo notó más diferente, muy preocupado por el tema de su voz y las consecuencias que ha tenido a causa del Covid, pero más agradable de trato con la prensa y sin nada de sorna ni ironía en sus declaraciones.

El director de Es la Mañana ha comentado que Bertín había roto con esa imagen que tenía de "señorito de Jerez" gracias a Fabiola y al excelente trabajo de la fundación. Bertín tenía una imagen magnífica y la destruyó él solo y, además, sigue empeñado en no reivindicar la paternidad científicamente. Si tuviera amigos de verdad debería hacerse las pruebas y después ya se decidirá la manutención y demás cuestiones.

Ayer por la tarde se celebró el desfile de Félix Ramiro que congregó a personalidades muy dispares entre las que se encontraba Jose María Almoguera que no habló ante los medios porque tiene apalabrada su participación en "De viernes".