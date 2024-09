Así reacciona Yola Berrocal cuando le preguntan por su supuesta relación con Gerard Piqué

Corría el año 2010, y los jugadores de la Selección Española de Fútbol aterrizaban en Madrid procedentes de Sudáfrica para celebrar que habían ganado el Mundial. Fue en este contexto cuando, según ha contado el periodista Javier de Hoyos a Cuore, Yola Berrocal y Gerard Piqué fueron vistos besándose en una conocida discoteca de la capital.

En aquel momento, el exfutbolista iniciaba su romance con Shakira, quien seguía comprometida con Antonio de la Rúa (hay que recordar que la artista no terminó su relación hasta enero de 2011, y que el noviazgo con Piqué no se confirmó hasta marzo del mismo año). Así lo ha señalado el periodista: "Justo en los inicios de su romance con Shakira, cuando se estaban conociendo".

Yola Berrocal ni confirma ni desmiente

Una información que ninguno de los implicados ha confirmado o desmentido, pues, al ser preguntada por ello durante la Mercedes-Benz Fashion Week, la exconcursante de La Casa Fuerte jugó al despiste: "No sé qué decirte", afirmaba a un periodista de El Mundo. "Lo que pasa es que nunca he hablado de estos temas. De mi vida privada sí que he hablado... ¿Pero de esto? No, jamás. Hay gente que me vio, ¿no? ¡Que lo cuenten ellos! Yo ni confirmo ni desmiento".

El tema siguió candente durante la semana de la moda madrileña, por lo que un reportero de Europa Press lanzó la pregunta de nuevo, recibiendo una respuesta semejante: "Es que no puedo, no voy a hablar… Yo lo siento porque entiendo que me tengas que preguntar, pero no voy a hablar", zanjaba la exconcursante de Supervivientes.