Lucía Rivera: "Mis padres ya conocen a Fernando"

Lucía Rivera, la hija Blanca Romero y Cayetano Rivera, acudió al aniversario de la firma de cosmética Nars donde reconoció lo feliz que está con su novio Fernando Wagner.

Buenos tiempos corren para la modelo y atrás se quedan la depresión y la ansiedad que en su día sufrió y así lo plasmó en su libro, "Nada es para siempre". En la actualidad se siente muy feliz y reconoce estar muy enamorada. Su ilusión se llama Fernando, es bróker. "Siempre me han gustado los chicos muy normales, no tiene nada que ver con mi profesión y lo prefiero. Así estoy mucho más tranquila". Así lo confesó.

En el transcurso de la conversación que mantuvimos me comentó que ya había habido presentación oficial a sus padres, al matador de toros este verano en el Algarve, y a su madre en una boda . "Es muy humilde, igual que yo, y además tenemos el mismo sentido del humor. Para mi es fundamental la educación y el buen trato y en eso no tenemos el más mínimo problema. No hay celos y estamos muy bien. Todavía no me he planteado la maternidad a corto plazo, todo llegará. Al vivir él en Mallorca, no nos supone un problema, porque yo no paro de viajar. Me planteo volver a escribir, sería un relato bonito, pero tengo que sacar el tiempo que no lo tengo. Estoy en un buen momento profesional, aunque estoy agotada pero no me quejo. Me encanta mi trabajo y por favor que sigan contratándome". Comentó.

A su madre la ve poco porque no para. "Me gustaría estar más con ella pero es posible por falta de tiempo. Está muy bien y todo lo que hace lo borda, baila y canta bien, actúa bien, no hay nada que se le de mal." Concluyó.