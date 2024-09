La nueva compañía de Bertín Osborne: "La presenta como su masajista"

Bertín Osborne optó por mantener un perfil bajo desde que salió a la luz el escándalo de su paternidad con Gabriela Guillén, con la que mantuvo una breve pero intensa relación, y la polémica por la cancelación de su gira por problemas de salud y baja demanda de entradas. La última aparición del cantante se produjo el viernes 13 de septiembre con motivo de la gala de los Premios Escaparate 2024 que se celebró en Sevilla y donde se limitó a hablar de las secuelas físicas que le dejó el covid.

El artista apenas habla con los periodistas y se ha cambiado de número de teléfono, por eso a Carlos Pérez Gimeno le resultó imposible preguntarle qué hay de cierto en que una nueva mujer ocupando su corazón. Tal y como desveló el colaborador en primicia en la crónica rosa de Es la mañana de Federico, Bertín "tiene una amiga que se llama Aída, es española, masajista y vive en Marbella".

Sea novia, amante o amiga, su nueva compañía recuerda mucho a cómo comenzó la historia con Gabriela Guillén, la mujer que le hacía los tratamientos de presoterapia y que, aunque al principio solo era una amiga, terminó siendo mucho más. "Se les ha visto mucho por los alrededores y porque ella va a la finca de él. La presenta como su masajista. No digo más", añadió Gimeno. "¿Masajista con final feliz?", bromeó Federico Jiménez Losantos.

El colaborador insistió en que es imposible preguntarle nada a Bertín porque no quiere hablar con la prensa. "Lo intenté y se lo dije el viernes en los premios. Siempre nos hemos llevado bien y siempre nos ha cogido el teléfono pero me dijo ‘sí, sí, pero lo he cambiado porque no quiero que lo tengáis", desveló Gimeno.

"No sé si felicitar a Aída o darle el pésame porque visto el precedente...", dijo el director de Es la mañana, y entre risas entonó la famosa canción "precaución, amigo conductor, la senda es peligrosa y te espera tu madre y esposa para darte su abrazo de amor". "No he dicho que sea su novia, es su masajista", apuntó Gimeno.