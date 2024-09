Luis Miguel sigue batiendo récords: ya es el artista latino más taquillero de todos los tiempos

La carrera musical de Luis Miguel parece no tocar techo: a sus 54 años, el mexicano puede presumir de ser uno de los artistas de música latina más exitosos y prolíficos de la historia, tanto, que ha conseguido batir varios récords con su actual gira mundial de conciertos. Según las cifras que ofrece el prestigioso medio Billboard Boxscore, el tour de la pareja de Paloma Cuevas ha recaudado 318.2 millones de dólares y vendido 2.2 millones de entradas en sus primeros 146 conciertos. Esto la convierte en la gira más taquillera de todos los tiempos entre los artistas latinos. Un mérito doble pues Luis Miguel ha continuado fiel a su estilo musical, con sus baladas y sus canciones melódicas, y no ha indagado en sonidos más actuales como el regaeton

. Según el citado medio, con su concierto del pasado 28 de agosto en Caracas, Venezuela, el cantante superó la gira World’s Hottest Tour de Bad Bunny (314.1 millones de dólares) y la gira Mañana Será Bonito de Karol G (313.3 millones de dólares) para obtener el récord de Latin Boxscore, y lo extendió unos días después con un concierto en Juárez, México.

La actual gira comenzó con éxito de público y crítica el pasado verano, con diez conciertos en el Movistar Arena de Buenos Aires y otros 10 en Chile. Con estas primeras fechas se recaudaron un total de 8.1 millones de dólares y vendieron 227.000 entradas, situándose con ello como la tercera gira más taquillera de su carrera. Pero esto no acabó aquí y volvió a batir récord con los conciertos posteriores en Estados Unidos, México y después en España (donde Chic y esRadio pudieron disfrutar de varios de sus conciertos).



Una máquina de generar beneficios

Luis Miguel logró con su etapa en Estados Unidos recaudar 49.8 millones de dólares, pero su regreso a México, su país natal, fue aún más exitoso, generando 57.5 millones de dólares en 20 conciertos. Para finales de 2023, había ganado 141 millones de dólares, todavía lejos del récord absoluto, pero suficiente para superar con facilidad su propia gira México Por Siempre de 2018-19, que recaudó 101.4 millones de dólares, convirtiéndose así en su gira más exitosa hasta el momento.

Con su paso por América Latina, amasó otros 73 millones de dólares en los primeros meses de 2024, y otros 65.6 millones de dólares en arenas de Norte América hasta mediados de junio.

Después llegó el momento de España, con doce conciertos con los que recaudó 27.6 millones de dólares, y su regreso a Centro América con otros cinco shows aumentó la gira con otros 10.7 millones dólares

El más taquillero

La actual gira de Luis Miguel no ha sido únicamente la que más beneficios ha conseguido de su carrera, también se ha convertido en las más exitosa de afluencia de público. Hasta ahora, el artista ha conseguido vender 2.194 millones de entradas, ha duplicado su gira anterior, donde vendió 965.000. Aunque aún está por detrás de Karol G, otra de las grandes artistas del panorama actual, no le será difícil superarla una vez finalicen los conciertos que aún tiene pendientes, pues además de los conciertos no anunciados en México y Las Vegas, ya tiene programadas otras treinta actuaciones en su país de origen hasta el 25 de noviembre.