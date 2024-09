Adiós al polémico Julián Muñoz: ¿dónde están los 46 millones del Ayuntamiento de Marbella?

La polémica está servida por el discutido panteón de Camilo Sesto. Isabel González habló ayer con Lourdes Ornelas ya que ha sido la encargada de ocuparse del monumento funerario que se ha construido en el cementerio de Alcoy para homenajear al artista. ¿Qué ha sucedido? Pues que ha llegado un club de fans del artista y que han hablado de lo poco que les gusta: "la construcción es un insulto a su recuerdo, es un desacierto que ni honra ni representa para nada al gran ídolos de masas, y que Camilo se merece un mausoleo digno". Además, acusan a Lourdes Ornelas de haberlo erigido "desde el más profundo rencor personal".

Lourdes ha sido muy tajante, lo ha pagado su hijo, y, además, el arquitecto ha hecho un diseño en concordancia con Camilo y Lourdes. Además tal y cómo han recordado, Camilo era ateo y no quería nada religioso. Polémicas aparte, el director de Es la Mañana se queda con el Camilo talentoso que era espectacular en el escenario.

En la mañana de hoy, hemos conocido el fallecimiento de Julián Muñoz, que llevaba días ingresado en una clínica, aunque el viernes daba algún paseo por la habitación. Ayer se agravó su dolencia y le sedaron. Y aunque hoy se va a hablar de su relación con Isabel Pantoja, por quien bebió los vientos, Julián se ha muerto sin que haya devuelto y tampoco hayan aparecido, los 46 millones de euros del saqueo de Marbella, muchos de ellos, iban en las famosas bolsas de basura que comentó la propia Maite en un programa de TV.

Federico Jiménez Losantos ha recordado que tanto a Julián como a Isabel Pantoja, les vino bien la protección de la Junta de Andalucía. Además, ha contado que Carlos Sanjuan, que iba a ser ministro del Interior, le contó "mira, mientras esté Gil, el PP no tocará la Junta de Andalucía".

También se ha recordado cuando Julián Muñoz decía que no grabasen a "su mujer" porque era acoso, aunque lo que realmente hubo fue acoso al presupuesto de Marbella, a pesar de que reconoció su responsabilidad con la ciudad, pero no con la devolución del dinero.

Ayer fue la misa funeral de Carlos y Caritina Goyanes, en una ceremonia entrañable donde no cabía un alfiler, donde hubo muchos rostros conocidos que quisieron acompañarles. En el recordatorio del funeral, sale una foto del día de la boda de Caritina con su padre, que repartió el hijo de Carla. Carla hizo una semblanza muy bonita, con frases de canciones, y donde sonaron "A mi manera", "Cuando amigo se va" o la Salve Rociera. Tanto Carla como Antonio Matos leyeron sendas cartas de recuerdo. Ayer se demostró que es una familia muy querida. La respuesta de Antonio Matos lo resume todo: "no me quedan lágrimas".