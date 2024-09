La reacción de María del Monte tras la muerte de Julián Muñoz: "No se ha perdonado haber roto su familia"

María del Monte ha estado en el programa Y ahora Sonsoles' en un programa marcado por la muerte de Julián Muñoz a los 76 años.

Durante el programa se han recordado diferentes momentos de la vida de Julián Muñoz e Isabel Pantoja desde el inicio de su relación, incluida la famosa rueda de prensa en la que el ex alcalde de Marbella, con Maite Zaldívar a su lado con cara de circunstancias, negaba tener una relación con Isabel Pantoja y ser la culpable haber roto su matrimonio.

Después de ver estas imágenes en los que Maite era consciente del engaño de Julián, María del Monte ha dicho: "Se sintió pisada y ninguneada. El sintió que tenía que anteponer el cargo político a lo que ella estaba sintiendo y pensando. Se la tragó como esa mesa de grande. Me he hecho una pregunta... Mírale la cara. A mí me da pena. No sabe dónde meterse. No creo que se haya olvidado de cómo se sintió".

Siguiendo su línea habitual, María ha evitado entrar en detalles y no ha mencionado el nombre de Isabel, aunque ha querido sincerarse sobre lo que opina de Mayte Zaldívar. "No creo que lo haya olvidado", ha asegurado.

"Él ha aceptado todo, pero romper su familia es algo que él no se lo ha perdonado. Entonces él ha querido irse. Hacedme el favor... Creo que él ha querido rescatar lo que había perdido y que más le había dolido. La familia ha dado una lección. No hay nada más bonito que no guardar rencor".

Sobre la segunda boda entre Julián Muñoz y Maite Zaldívar, María ha comentado: "Para Mayte, esa boda ha sido para resarcir todo lo que ha llevado tanto tiempo tragándose".