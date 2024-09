Manu Tenorio abandona Twitter en medio del periplo mediático contra sus inquiokupas

Manu Tenorio ha acaparado la atención mediática en los últimos días desde que denunció en redes sociales que su vivienda en Sanlúcar de Barrameda está siendo okupada por una familia desde hace más de un año y que se niegan a pagar el alquiler o a dejar la casa. El cantante y su mujer, Silvia Casas, los han denominado inquiokupas, ya que en su momento alquilaron su casa, pero que actualmente no están abonando las mensualidades correspondientes.

La versión de los inquilinos es que fueron informados por Hacienda de que no debían pagar al cantante, su casero, ya que éste tiene pendiente una deuda millonaria desde hace años. Se trata, según han explicado expertos en los mismos programas de televisión en los que ha participado Tenorio, de un procedimiento habitual para que el deudor esté al tanto de sus pagos con el fisco.

Él niega las deudas y lo llama "aplazamientos como cualquier hijo de vecino". La televisión seguirá siendo sus mejor aliada para denunciar su situación y planea demostrar que paga a Hacienda y que no solo eso, sino que "por buen contribuyente hasta me devuelve".

obsesionado para siempre con el tríptico de la locura de manu tenorio pic.twitter.com/NGV4gf7nm5 — martín (@MART1111N) September 23, 2024

Sus declaraciones en las cadenas le han llevado a una situación extrema, hasta el punto de enfrentarse a gritos a colaboradores o con María Teresa Pérez, portavoz adjunta de Unidas Podemos, que llamó al cantante "moroso". "Me van a decir los de Podemos lo que es luchar cuando me he dejado la vida y mi hermana estaba trabajando con 16 años y yo cantando. Eso no se puede consentir", contestó Tenorio poco después.

Lo cierto es que la desesperación le ha llevado a protagonizar algunas escenas desagradables en directo y otros tantos enfrentamientos en redes sociales, donde ha pedido que se ponga el foco en el problema de los inquiokupas y no en él. Este mismo martes ha anunciado su decisión de abandonar X, antes Twitter, por el acoso que está recibiendo: "Dicho esto, voy a eliminarme la aplicación de esta maravillosa red. Nunca te enfrentes a un cerdo en el barro, porque te va a ganar ya que estás en su terreno".

El artista lo seguirá intentando, ya no denunció la situación en un juzgado porque se fiaba de sus inquilinos. "No han podido demostrar nada, llevan más de un año viviendo ahí, sin contrato. De la forma más amable, más cortés, más educada posible, yo les he dicho que, por favor que me devuelvan mi hogar y, bueno, mi hijo este verano no ha podido conocer Sanlúcar porque estos señores han decidido que no disfrutan en mi propia casa", se lamentó, dejando claro que no se piensa rendir y continuará luchando para desalojarlos de su chalet.