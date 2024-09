Manu Tenorio planta cara a una "impresentable" de Podemos: "Me van a decir estos lo que es luchar"

Manu Tenorio está viendo una situación complicada con su vivienda de Sanlúcar de Barrameda y que ha sido ocupada por unas personas que anteriormente fueron sus inquilinos.

Si esta situación ya era difícil para el cantante, se le ha añadido otra nueva polémica. María Teresa Pérez, portavoz adjunta de Unidas Podemos, se ha pronunciado sobre este tema durante una rueda de prensa en la sede del partido morado, y ha señalado directamente al cantante de "moroso": "Es un moroso que está alentando el falso discurso de la ocupación y que está desprestigiando a unos inquilinos anónimos que según él no le pagan. Nosotros vamos a defender a los inquilinos que no tienen, como él, un altavoz dispuesto para la mentira y que no pueden defenderse en igualdad de condiciones frente a un personaje público (…) Ya está bien de señalamientos y de alentar el discurso de la extrema derecha", ha comentado María Teresa Pérez.

La reacción por parte de Manu Tenorio no se ha hecho esperar y ha entrado en directo, visiblemente enfadado, en el programa "Tardear". En sus declaraciones, el cantante ha asegurado tener pruebas para desmentir todo lo que ha dicho la podemita Mª Teresa Pérez. Asimismo, ha asegurado que en su casa lleva okupada más de un año por una familia y que, según Tenorio, se niega a pagar el alquiler mensual correspondiente. "Esto me está afectando en lo personal y anímico porque se está atentando de una manera devastadora contra mi imagen. Se está calumniando con una serie de mentiras que son intolerables. Para que haya inquilinos tiene que haber un acuerdo y en ningún momento lo ha habido. El contrato acabó hace más de un año. Llevo un año pidiendo que me devuelvan la casa y no se van. Me deben más de 10.000 euros, dinero que tengo que pagar de mi bolsillo de una casa que llevo pagando más de 20 años. Esta gente de Podemos ha atentado contra mi imagen sin llamarme para contrastar la información que iban a dar. Es una falta de respeto hacia sus propios votantes y una falta de ética (…) Me van a decir los de Podemos lo que es luchar cuando me he dejado la vida y mi hermana estaba trabajando con 16 años y yo cantando. Eso no se puede consentir", ha comentado.

Manu Tenorio también ha reivindicado durante su intervención que él no es ni de izquierdas ni de derechas, y que es tan solo un artista independiente que se siente herido por la polémica causada al denunciar que sus inquilinos no le abonan el alquiler. Además, ha asegurado que va a tomar las medidas legales que hagan falta contra la familia en cuestión y todos aquellos que especulen falsamente con lo ocurrido. "Todas las acciones legales que estén en mi mano se van a llevar a cabo. No podemos dirigirnos a la incivilización en lugar de a la civilización", ha señalado.

Ana Rosa Quintana también ha mostrado su solidaridad con Manu Tenorio y ha compartido su opinión acerca de las okupaciones. "Manu, entiendo que te haya molestado. ¡A Noé no le vas a hablar de la lluvia, con las cosas que ha dicho de Podemos!… ¡Pero es que Podemos ya no existe! Son cuatro y el del tambor!", ha dicho la presentadora.

Poco después Manu acudía al plató de "Y ahora Sonsoles" donde indignado ha respondido al vídeo con las declaraciones de Podemos: "Primeramente, esta María Teresa Pérez, me has dicho... te digo que eres una auténtica impresentable. Sobre todo porque antes de soltar ese discurso, lo primero que tienes que hacer es levantar el teléfono, consultarme y verificar si la información que estás dando está en lo cierto o en lo falso. Esa señora le deberá un respeto a sus votantes, le está faltando el respeto, porque actúan de manera insensata e irresponsable. A mí no me ha llamado nadie".