Feijóo, entrevistado con Eva Cárdenas: no habla sobre boda y confía en que sus vecinos no le roben una foto "en mallas"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ofrecido este miércoles una entrevista junto a su pareja, Eva Cárdenas, en la que ambos han hablado sobre cómo se ven el uno al otro, pero han evitado responder sobre si habrá boda tras 11 años de noviazgo y un hijo de siete años en común. La pareja ha hablado sobre su vida privada y sobre que el líder de los populares hace ejercicio en el garage de su comunidad de vecinos donde, asegura, confía en que no le saquen una foto "en mallas".

"A eso prefiero no responder", ha dicho Feijóo tras una mirada cómplice a su Director de Comunicación al ser cuestionado por si tiene planes de boda con su pareja en la entrevista ofrecida a Vannity Fair, recogida por Libertad Digital. Todo ello, recordando que el que fuera líder de Alianza Popular y presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, le dijese que "debería casarse", al tiempo que le dijo al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy que "debería aprender gallego".

La mirada que enamoró a Eva Cárdenas

Aún así, sobre Eva Cárdenas, el presidente del PP la define con admiración por "haber sido capaz de crear una empresa de casi 2.000 trabajadores y 600 tinedas en todo el mundo", haciendo referencia a su papel como directora de Zara Home. Por su parte, ella lo define como "una persona muy familiar y cariñosa" que "encaja bien la crítica" y tiene "debilidad por su hijo".

Asimismo, Cárdenas asegura que Feijóo tiene "unos ojos muy azules y muy bonitos" y una mirada que "convence desde el primer momento", que fue lo que le enamoró de él. Así comenzó una relación en la que su "plan favorito es tener tiempo para estar juntos" ya que en estos momentos apenas tienen tiempo para viajar.

Prefiere ir con su hijo al fútbol que a los toros

Al darse a conocer que Feijóo entrena en el garaje de su casa y tras ser preguntado sobre si confiaba en que sus vecinos no le robasen una foto haciendo ejercicio o "en mallas", el líder del PP ha afirmado de forma distendida explicando que los vecinos entrenan con la puerta abierta del garaje. La pareja también ha afirmado que sienten "morriña de Galicia" pero que les "encanta" Madrid y por ello se han adaptado al cambio.

Respecto a si llevaría a su hijo de 7 años a los toros, Feijóo explica que prefiere hacerlo al fútbol, al menos por ahora, ya que no se considera taurino. "Yo he ido a los toros, pero no soy taurino. Los toros no son solo el espectáculo, también es ganadería, es campo, es mantenimiento de la población rural... No debemos ser frívolos. Compartamos o no el 100% de la tauromaquia, hay una persona que se juega la vida", ha dicho poniendo en valor el espectáculo.

¿De cañas con Ayuso?

Sobre su vida en Madrid, también ha explicado que el rumor de que se "va de cañas" con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es una "leyenda urbana". Aún así, ha reconocido que se mensajea más con la presidenta madrileña que con otros presidentes autonómicos.

"Quizá por vivir los dos en Madrid yo me mensajeo más con Ayuso que con otros presidentes y a veces nos reímos un poco de las leyendas que circulan por ahí. Pero de momento está dando resultado: ella tiene mayoría absoluta y a mí es lo que más me interesa", ha sentenciado el presidente del PP.

Regular la figura de la mujer del presidente

Feijóo también se ha pronunciado en conjunto con su pareja sobre si cree que habría que regular la figura de la mujer del presidente del Gobierno que, en estos momentos, es Begoña Gómez y está siendo investigada por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias.

"En 46 años de democracia nunca ha sido necesario, pero con lo que está pasando ahora quizá deberíamos concretar un poco más. Ningún presidente del Gobierno ha tenido los problemas que tiine este, pero la legislación es muy clara en cuanto al tráfico de influencias", ha apostillado.