Gabriela Guillén desmiente a 'Diez Minutos': Bertín no conoce a su hijo

Gabriela Guillén ha desmentido en Es La Mañana de Federico la información que publica este miércoles Diez Minutos en su portada y que califica como "exclusiva". En ella, la uruguaya confirma que Bertín Osborne ya conoce a su hijo.

Después en páginas interiores leemos que se trata de una entrevista realizada por un reportero de la agencia Europa Press a pie de calle. La pregunta es "Bertín ha dicho que el niño estaba muy bien. Entendemos que lo ha visto, si no en persona, en foto". Y Gabriela responde "Sí, sí, sí". Y añade entre paréntesis la publicación: "Aunque no nos ha aclarado si en persona o en foto". Queda la duda de si Gabriela ha entendido si quiera la pregunta y ha respondido con afirmaciones al azar.

Puestos en contacto con ella, Gabriela niega la información. "Es la primera noticia que tengo", responde. "Si habéis visto la entrevista, yo no he dicho que le haya conocido. Muchas veces utilizo la ironía pero no he dicho que sí", responde. Y remata: "Cuando él quiera sabe dónde vivo".

Las puertas de su casa están y han estado siempre abiertas para el cantante, insiste Gabriela Guillén, que no ha variado su discurso ni una coma. Ella sigue criando a su hijo sola y está centrada en la inauguración de su nuevo negocio, un centro de belleza que va a inaugurar el próximo mes de octubre y que se ubicará en el barrio de Salamanca, en Madrid.

Alejandra Rubio ya conoce a su suegro

Diez Minutos publica varias imágenes de la comida que compartieron el pasado sábado Alejandra Rubio y Carlo Constanzia con el padre de éste. El abuelo de la criatura que esperan ha venido a Madrid para visitar a Carlo y quizá olvidar por unas horas que sus otros dos hijos están en prisión esperando a ser juzgados por intento de asesinato.

Después de tomar unas cervezas y almorzar, los tres se dirigieron al piso de Alejandra, al que acaba de mudarse Carlo. Les quedan tres meses de embarazo y no tienen preferencia sobre el sexo de la criatura. "Lo que venga que sea sano", dice el flamante futuro abuelo.

Manu Tenorio rompe a llorar en plena calle

Manu Tenorio está viviendo uno de los peores momentos de su carrera y la prueba es que ha protagonizado varias salidas de tono en los programas a los que ha acudido. El cantante está desesperado porque tiene su casa de Sanlúcar ocupada y el proceso judicial que ha iniciado lleva un curso diferente al mediático.

Aunque al principio optó por no hablar, al final ha cometido el error de hacerlo sin filtros. Y ahora está desesperado. Diez Minutos publica varias fotos en las que le vemos desolado, llorando por la calle mientras pasea a su perro. El artista asegura que ha perdido varios contratos por culpa de todo esto.

Cary Lapique, desolada en el funeral de su hija y su marido

Semana ha decidido dedicar su portada a Cari Lapique, que se ha convertido, para su desgracia, en uno de los personajes del verano después de perder en apenas quince días a su marido y a su hija. Al ser una de las famosas más queridas, Cari se merece eso y más.

El pasado lunes 23 de septiembre se celebró en la Iglesia de Los Agustinos de Madrid el funeral por la memoria de Carlos Goyanes y Caritina, y fue tal la cantidad de personas que quiso acudir a presentar sus respetos a la familia que en el templo no cabía un alma.

Hasta allí fueron Naty Abascal, José María García, Nuria González, Alberto Cortina y Elena Cue, Eugenia Martínez de Irujo y su hija Tana, Philippe Junot con su hija Isabel o Preysler y Tamara.

Irene Urdangarín, universitaria en Oxford

Hola se ha convertido en la revista que nos muestra prácticamente cada semana cómo vive Irene Urdangarín, la hija pequeña de la infanta Cristina. Esta vez, con motivo de su llegada a Londres, ciudad en la que va a vivir y estudiar este curso.

La nieta de Sofía de Grecia se acaba de sacar el carné de conducir y después de su año sabático probando como voluntaria en Camboya, ha decidido retomar sus estudios y se ha matriculado en Hostelería, Gestión de Eventus y Turismo en la ciudad británica. Ahora vive en una residencia de estudiantes y se ha instalado allí con la ayuda de su madre, la infanta Cristina, a la que vemos en actitud cariñosísima con su hija.

Paseos de la mano, abrazos con su hermano mayor, risas y besos ilustran un reportaje en el que se pasa por alto lo más importante: la presencia de su novio, Juan Urquijo, con el que sale desde hace año y medio (que sepamos). Lo de Irene y el cuñado de Martínez Almeida va en serio y la prueba es que el chico se ha desplazado hasta la city para estar con su novia.

Cautela en las portadas respecto a Julián Muñoz

La muerte de Julián Muñoz este martes ha hecho que las revistas elijan titulares atemporales con respecto a su salud. "Mayte y Julián, juntos hasta el final", leemos en la portada de Semana, que dedica varias páginas a recordar al que ha sido el alcalde español con más causas judiciales abiertas en la historia de España.

Todas las semblanzas que hacen del edil incluyen la única parte emocionante de su trayectoria: su relación con Isabel Pantoja.

Cóctel de noticias

Irene Villa se casa con Hola de testigo. La revista publica la exclusiva de la boda de Irene con David Serrato, celebrada el pasado 21 de septiembre en Burgos ante 135 familiares y amigos.

Hola continúa celebrando su 80 aniversario. La revista dedica su portada a cuatro mujeres cuyo nexo de unión es toda una incógnita. Isabel Preysler aparece flanqueada por Eugenia Silva, Inés Domeq y Victoria Federica. Quizá la relación venga por la moda. Seguramente se habrán vestido de la firma de la andaluza en alguna ocasión.

Después, en páginas interiores, continúan las combinaciones, siempre con la fiesta que celebró la revista como enlace. La revista consiguió reunir a varias generaciones de los famosos que han pasado por sus páginas. Desde Alaska y Mario a Cristina Pedroche, el viudo de Alba, Paz Padilla, Ana Obregón, Fabiola Martínez o Norma Duval.

José María Almoguera da el salto a los medios. Nunca ha salido de ellos, pero ahora como parte activa. Semana recupera las últimas declaraciones que han hecho su madre, su exmujer, su tía Terelu o su prima Alejandra, para contar que esta familia está totalmente deshecha y que se está enriqueciendo a costa de esta desgracia.

Alaska, genial en Semana: "A mis 61 años ya pueden dejar de preguntarme si seré madre".

Semana recuerda la muerte de Paquirri. El 26 de septiembre se cumple el 40 aniversario de la muerte del torero en la plaza de Pozoblanco.