Manu Tenorio rompe a llorar en plena calle: su imagen está dañada y ha perdido varios contratos

Manu Tenorio atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera: está desesperado porque tiene su casa de Sanlúcar ocupada y el proceso judicial que ha iniciado lleva un curso diferente al mediático (siendo incluso señalado públicamente por representantes de Podemos). Esto le ha llevado a protagonizar varias salidas de tono en los programas a los que ha acudido, dañando la intachable imagen que tenía desde que saltó a la fama con la primera edición de Operación Triunfo.

Aunque en principio optó por no hablar, error que alimentó las especulaciones y los rumores sobre sus problemas con Hacienda, finalmente este martes mostró en el programa Código 10 el documento que demostraría que está al corriente de pagos, negando así la acusación de María Teresa Pérez, portavoz de Podemos y coordinadora del partido en la Comunicad Valenciana quien lo tildó demoroso y deudor.

"Me he sentido completamente coaccionado públicamente por un grupo político a tener que venir aquí a demostrar esto", dijo Tenorio en el programa de Cuatro, enseñando unos papeles que fueron leídos por el presentador del espacio que demostrarían que está libre de cargos en Hacienda. Tenorio confirmó además que la carta "es verdadera", adelantándose a aquellos que lo intenten acusar de falsedad documental y añadiendo el que el pago no se ha realizado con los últimos días para "limpiar su imagen", sino que se realizó hace tiempo.

Estas pruebas llegan algo tarde, al menos a nivel mediático, pues no ha podido evitar el daño que este caso ha hecho a su imagen: tal y como demuestran las imágenes que este miércoles publica la revista Diez Minutos, el cantante está desesperado. En el reportaje fotográfico que incluyen sus páginas se le puede ver llorando en plena calle mientras pasea a su perro. Asegura que debido a la exposición publica de estas semanas y a los ataques de Podemos, ha perdido varios contratos laborales.