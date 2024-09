Las reacciones a las comprometedoras imágenes del rey Juan Carlos y Bárbara Rey

Las reacciones por la aparición de unas imágenes del rey Juan Carlos junto a Bárbara Rey, tomadas en 1994 en el porche del chalet de la actriz en Boadilla, que ha vendido Ángel Cristo Jr., no se han hecho esperar. Ha sido Bárbara Rey la que ha comentado "voy a tomar todas las medidas legales que mis abogadas me aconsejen contra mi hijo" y así ha sido, ya que el equipo legal de Bárbara ha mandado un burofax para evitar que se sigan publicando las fotografías de su patrocinada con el rey Juan Carlos por atentar gravemente contra la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio de Bárbara.

"No tengo que decir mucho más. Con lo que acaba de hacer mi hijo se explica qué tipo de persona es", señalaba Bárbara en cuanto ha conocido que las imágenes habían salido a la luz en una revista neerlandesa y donde, además, su hijo la dejaba en evidencia con unas declaraciones donde afirmaba que fue él quien realizó esas fotos cuando tenía 13 años por indicación de su madre, y que ha dado este inesperado movimiento por "venganza hacia mi madre y para desmentir sus palabras".

Sofía Cristo, hermana de Ángel, también se ha pronunciado contra su hermano en el programa de televisión donde colabora: "Estoy flipando porque acabo de aterrizar y tengo el teléfono que echa humo, estoy indignada, esto es vergonzoso, son unos sinvergüenzas... No sé cómo se pueden ser tan malísimas personas y tan malnacidos, así lo digo", ha declarado atónita ante la nueva traición de su hermano contra su madre.

El pasado mes de julio Bárbara Rey demandó a su hijo Ángel al que acusaba de haber sustraído material de carácter sensible cuando su madre se mudó a Marbella y le encargó de que se ocupara de vaciar su casa de Boadilla para alquilarla sin muebles. Entre las pertenencias que se guardaron en un trastero se encontraban fotografías privadas de la artista y que se sacaron de su caja fuerte. Casualmente esas imágenes son las que se han vendido a Privé, perteneciente al tabloide neerlandés De Telegraaf quien las ha comprado, supuestamente, a través del representante de Ángel Cristo Jr.

Por una parte, Bárbara ha desmentido en Y ahora Sonsoles que su hijo sea el que tomó esas fotos: "No las ha hecho él, me las ha sustraído y está haciendo uso de ellas para ganar dinero (...) No voy a decir quién las hizo, ya no está en el mundo, era una persona muy cercana a mí. En su momento lo diré, porque esto va para delante", ha sentenciado, aunque podría tratarse de su difunto hermano.

Por otra parte, Silvia Taulés en ‘TardeAR’, ha confesado que el entorno del rey emérito está escandalizado. "Están sorprendidos que se hayan podido publicar estas imágenes porque es en un lugar privado. Ellos no piensan en la guerra entre Bárbara y Ángel, si no que el objetivo final es Juan Carlos". Asimismo, Casa Real tampoco ha querido pronunciarse ni se pronunciará, al tratarse de un tema privado.

Lo que está claro es que Ángel Cristo Jr. todavía no ha dicho su última palabra ya que va a participar en "De Viernes" si es que no se le complica judicialmente hablando, puesto que la posibilidad de que sea acusado de un delito de revelación de secretos es una realidad.