Bertín Osborne habla con orgullo de su hijo con Gabriela Guillén: "Se parece muchísimo a mí"

Cuando pensábamos que el conflicto entre Gabriela Guillén y Bertín Osborne continuaba, Bertin, que ha asistido a un desfile de moda flamenca en Madrid ha comentado: "Quiero deciros lo siguiente: no está escrito en ningún sitio que yo tenga que hablar de mis temas personales".

El motivo por el que no quiere hablar de estos temas es porque "hay terceras personas, hay un menor y no quiero especular con eso porque el día de mañana le podrán decir cosas que no le van a gustar y quiero llevar eso absolutamente privado".

El cantante ha dejado claro que "lo que tengamos que hacer lo vamos a hacer sin hacerlo público" y que "yo ya sé cómo es, ya sé perfectamente cómo es y además se parece muchísimo", ha confesado con una sonrisa, dejando entrever que el bebé ha sacado su parecido físico.

Mientras tanto Gabriela evitó entrar en detalles sobre si el encuentro entre padre e hijo se produjo en persona o a través de fotografías: "Las puertas de mi casa están abiertas para él" ha asegurado conciliadora, dejando claro que le gustaría que se llevasen bien por el bien del bebé,

Asimismo Gabriela ha afirmado que es un hecho su acercamiento con Bertín y a la pregunta de si le había comunicado que va a abrir un centro de estética ha comentado: "si quiere ir a mi centro estará invitado". "Él está enterado de que lo voy a abrir, hay una relación cordial".