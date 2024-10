Ortega Cano recibe el alta después de ser ingresado de urgencia tras sufrir una aparatosa caída

José Ortega Cano ha sufrido una aparatosa caída en una parada del metro de Madrid. Un poco antes de las tres de la tarde, Ortega se encontraba en el metro junto a su cuidadora Marina y su intención era tomar un taxi hasta casa.

Tal y como ha contado Mari Carmen Ortega, hermana del diestro, "Cuando estaban en las escaleras mecánicas un chico iba delante y la mochila se le ha metido por una ranura de la escalera mecánica y esta se ha parado en seco, así, toda la gente de delante ha caído para atrás sobre él". "Está muy dolorido porque el golpe ha sido grande", ha explicado.

Con la caída se ha golpeado con fuerza la espalda y los trabajadores del metro han preferido mantenerlo tumbado y esperar la llegada de los servicios de emergencia. Posteriormente ha sido trasladado al hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, donde se encuentra ingresado.

Como ha comentado María Carmen Ortega Cano en Y ahora Sonsoles, "Está muy dolorido. Se ha roto el húmero, pero le están haciendo una radiografía para tenerlo claro. Se ve fractura, pero no se tiene claro. Ahora está con calmantes"

Finalmente el diestro ha sido dado de alta con el diagnóstico del hueso húmero roto.

Aparentemente animado a pesar de lo sucedido, José no era capaz de explicar con precisión los motivos de la 'avalancha' de gente que le había caído encima en una de las escaleras del metro: "Es que no le puedo decir exactamente cómo fue porque fue un golpe de chicos que yo... todo muy rápido, me hicieron daño, me hice daño en todo el brazo y el hombro. Bueno, en las piernas también. En fin, bien" recordaba. Con una recuperación por delante y unas pautas médicas a seguir, José reconocía que también tendrá que pasar por quirófano: "Bueno, están en ello, sí. Operación sí tiene que hacerse, en lo que es el hombro, hay que operar".

Tras ellos, también Mari Carmen Ortega Cano y su marido Aniceto abandonaban el hospital. "Ha sido un susto muy grande" reconocía la hermana del diestro desde el interior del vehículo. "A recuperarse y a hacer lo que le ha dicho el médico" añadía.