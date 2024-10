Nace el segundo hijo de Lucía Villalón y Gonzalo Melero: "Otro superhéroe de los nuestros en el mundo"

La periodista deportiva Lucía Villalón y el futbolista del Almería Gonzalo Melero han sido padres por segunda vez tras nacer Lucas, el segundo hijo de la pareja.

Hace unas semanas la periodista compartía por sus redes sociales que la última etapa del embarazo estaba siendo muy dura y complicada ya que su hijo Lucas estaba desarrollando un riñón multiquístico y un ureterocele, "No sabemos más. La incertidumbre me está matando. Necesito que nazca ya y ver las opciones que hay. No sabemos muy bien qué va a pasar" A mí me está costando muchísimo de cabeza...a veces siento que no aguanto más, pero sí, sí que podemos con esto y con más", explicaba en uno de sus últimos post embrazada.

Explicaba que el parto había sido por cesárea en un quirófano del hospital La Paz, en Madrid: "¡Otro superhéroe de los nuestros en el mundo! Nació por cesárea escuchando "Un millón de cicatrices" y "La Madre de José", de El Canto del Loco. Le vimos nacer y apareció sacándonos la lengua. Pudimos hacer piel con piel, que no pudimos hacerlo en su momento con Diego, ¡y no paré de llorar mientras nos abrazábamos los 3! Cómo necesitaba ese momento para recargar mis pilas".

A pesar de las complicaciones del embarazo y del parto, Lucas ya está en el mundo con sus padres y ellos no pueden estar más felices de su llegada: "Ahora toca seguir haciendo pruebas y luchando… todavía no se ve claro lo que tiene, cómo lo tiene, cómo funciona o qué van a hacer…. Mañana le harán más pruebas y pronto saldremos de dudas y sabremos cómo están sus riñones y sus uréteres… ¡Nos toca seguir rezando y peleando ahora todos juntos!" explicaba la periodista.