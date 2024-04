Ana Obregón desvela la implicación de Alessandro Lecquio en el nacimiento de su nieta

Ana Obregón ha reaparecido feliz y emocionada en el plató de De Viernes para contar cómo ha vivido este primer año junto a su nieta Ana Sandra y recordar la figura de su hijo Aless Lecquio, al que siempre tiene presente. La actriz asegura estar pasando por un buen momento, algo que reflejan sus redes sociales, donde cada vez es más activa, así como sus breves pero intensas apariciones en televisión.

"Lleváis mucho tiempo detrás de mí y he venido por vuestro respeto", dijo al llegar al plató del espacio de Telecinco, justificando sus pocas apariciones, pues ahora está centrada en ser abuela: "Yo a estas horas estoy dormida, porque estoy haciendo con Anita lo que no pude hacer con mi hijo. Con Aless estaba envuelta en un vorágine de televisión y no pude disfrutar de mi hijo, como muchas madres que trabajen. Siempre lo hacía porque quería dejarle dinero y lo hacía por él, pero no ha podido ser. Ahora estoy disfrutando de mi niña, haciéndole purés o preparándole el biberón. Para mi hijo había potitos porque no había tiempo para más", ha confesado, sobre cómo está viviendo esta segunda ‘maternidad’.

De la fundación que lleva el nombre de su hijo, centrada en la investigación contra el cáncer y que tantos titulares ha acaparado en los últimos meses, Ana asegura que ha donado el dinero que prometió por las ventas de su libro y que sigue recibiendo aportaciones económicas de gente que quiere apoyar la causa: "El momento más horrible de mi vida fue cuando el doctor me dijo que ya no quedaban ensayos para salvar a mi hijo, que no había dinero para investigar. Es algo que no puedes, de mucho dolor, por eso creamos la fundación. Hay científicos muy buenos, sin dinero para estudiar (…) No quiero que nadie pase por el dolor que hemos sufrido Alessandro y yo".

Niega las acusaciones en su contra que aseguraban que nunca donó el dinero de las exclusivas y del libro: "Saque fuerzas para crearla y en 2022 quedó registrada y puse el dinero. He donado todo lo que dije que donaría y han entrado más de 100.000 de derechos de autor. Llevo mucho tiempo luchando para crear esta fundación, lo único que hacemos es ayudar a los demás financiando la investigación para el cáncer de niños y jóvenes. A lo único que me dedico en cuerpo y alma es a la fundación y a Anita. Parece ser que en este mundo dedicar tu tiempo a ayudar a los demás para intentar salvar vidas es un delito".

La clave de todo parece estar en las cuentas, pues al parecer los datos que se filtraron pertenecen al año 2023 y no se incluían los primeros meses de 2024, cuando se realizaron los ingresos.

Alessandro Lequio y el nacimiento de Ana Sandra

Sobre su relación con Alessandro Lecquio, aunque actualmente es tensa y casi inexistente debido a sus desavenencias tras el nacimiento de la pequeña Ana Sandra, la entrevistada aseguró que siempre les unirá "el amor" por su hijo: "Yo cobro cuando trabajo, es una costumbre. Vengarse es de débiles, pero de inteligentes es ignorar, por lo que yo no hago caso a lo que dicen los demás".

Al hablar sobre cómo fue el proceso para la gestación subrogada de su nieta, Ana desveló por primera vez la implicación de su expareja en el proceso: "Aless nos pidió que si un día le pasaba algo, quería dejar algo en este mundo, Él escribió el testamento ológrafo y está ante notario, es donde me da el permiso para hacerlo. Alessandro me da la idea", dijo entre lágrimas.

"Cuando Aless se fue yo me quedé abrazada mucho, hasta que se lo llevaron. No sé ni como llegué al apartamento. Lo tenía muy claro, no podía soportar el dolor y me salí al balcón, aunque estoy en contra del suicidio. Él me salvó la vida y me hizo volver a la realidad y me dijo que tenía algo importante que hacer, hacer cumplir la última voluntad de tu hijo. Ha estado al tanto de todo", aseguró, sin aclarar si Alessandro ya conoce a su nieta.