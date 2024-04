Siguiendo su tónica habitual de hablar poco o nada sobre el tema, Alessandro Lequio ha reaccionado a la entrevista de Ana Obregón, su ex y madre de su hijo fallecido Aless, en la que aseguraba que el libro escrito con éste, El chico de las musarañas, había generado ya 100.000 euros en derechos de autor.

Una respuesta, la de Ana, a los últimos rumores que apuntaban a que la actriz se había quedado con el dinero prometido a la fundación de Aless Lequio. "Pues mira, lo dije siempre. La fundación no tiene ningún problema, yo no tengo ningún problema, Ana no tiene ningún problema. Ahora la fundación recibirá más de 100.000 euros, una pasta gansa que servirá para seguir haciendo una gran labor", dijo en referencia a este dinero que se destinará a la lucha contra el cáncer.

Lequio trata así de dejar atrás la polémica, aunque marca distancias de manera muy clara con Obregón y sobre todo su mediática manera de sobrellevar el luto por su hijo. "Un amigo mío muy querido siempre me recuerda que la tele no tiene memoria, porque esto está mas que comentado", dijo al respecto.

"Yo voy a seguir haciendo lo que hasta ahora, silencio absoluto en todo lo que se refiere a mi hijo Alex, porque así se ha hecho desde el principio. Con Ana siempre he tenido una relación maravillosa articulada alrededor de nuestro hijo; ahora cada uno tiene su vida y circunstancias".

Lequio dio, por tanto, toda la razón a las declaraciones de Ana Obregón, que también marcaban una cálida distancia con el padre de su hijo. "Alessandro estuvo ahí, me hubiera gustado que viniera mas pero entiendo que tiene trabajo y familia. No ayudó económica pero sí emocionalmente!", explicó la actriz, alabando el papel de su ex durante los últimos meses de su hijo.