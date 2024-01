El problema que ha causado Ana Obregón "se va a poner más oscuro"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Emilia Landaluce y Beatriz Cortázar para comentar todos los temas de la actualidad social, centradas en la fundación Aless Lequio y las palabras de Ana Obregón, que ha asegurado que el dinero de las exclusivas irá para su nieta y no para esta organización de investigación contra el cáncer, tal y como supuestamente prometió.

Tras la aparición de Ana Obregón en Y ahora Sonsoles sosteniendo que sus prioridades han cambiado, Federico Jiménez Losantos ha asegurado que, pese a que las cuentas de la fundación estén claras, "Ana se ha ido metiendo en un jardín monumental y la cosa queda peor" tras sus explicaciones. Ahora, tras todo esto, "ya no es la fundación de Aless Lequio, es la fundación de Ana Obregón. Y ese es el problema. Cuando protagonizas tanto algo y haces que la gente identifique una causa con su persona, eso perjudica a la causa".

La impresión tras la aparición de Ana Obregón explicando qué hace con el dinero de las exclusivas da la impresión de que "dice una cosa y la contraria", según la periodista Emilia Landaluce. Una "historia fea" que ha hecho dudar el carácter altruista de las actividades de la actriz.

Beatriz Cortázar ha querido, sin embargo, despejar dudas sobre la actividad de la fundación Aless Lequio. "Hablar de fundación es delicado, porque el daño que se hace a estas fundaciones con cualquier tema que se hable les pone en el punto de mira, y lo que ha conseguido es que acabaran. Porque cuando hay sombra, ya no se confía".

Esta fundación, dedicada a la investigación de un cáncer muy complejo que se da en niños y adolescentes, ha sido sometido no a ninguna clase de mala praxis por parte de Ana, pero sí ha sido puesta en el punto de mira de la opinión pública por su comportamiento ante los medios.

"El hecho de mover este avispero es denigrante. Y luego Ana, que tiene tantos detractores, nunca ha dicho que toda su vida se dedique a la fundación. No, Ana ha hecho un libro que negoció muy bien con la editorial pero no iba a para la fundación. Ella hizo exclusivas de Hola para financiar los tratamientos de su hijo, que fue poquísimo porque se lo gastó todo ella, y otro ya fallecido su hijo para esta fundación y empezar a poner sus pilares. Pero no ha dicho que haya vendido su vida al a fundación, aunque colabora con ella de diversas maneras. Ella va a dedicar a la fundación una serie de cosas, pero no ha dicho que vaya a vender toda su vida", aclara en esRadio Beatriz Cortázar. Ella sola, pese a sus buenas intenciones, ha creado la falsa impresión de que "se enriquece con ello", explicó la periodista.

Para Jiménez Losantos, exponerse como madre y todo lo ocurrido con su nieta ha acabado perjudicando a Ana Obregón. "Ese perfil de una madrileña dicharachera que exageraba una poco, eso desaparece. Y a la larga erosiona. Y ella no se da cuenta como no se ha dado cuenta Bertín Osborne de que ha metido la pata. Hay un momento en el que los famosos no tienen a nadie al lado que les diga que no sigan por ahí".