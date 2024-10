Bárbara Rey acusa a la reina Sofía de haber hecho todo lo posible para hundirla

Nueva entrega de los audios en OK Diario, donde hemos escuchado a Bárbara Rey conversando con Hortensia, su vecina y confidente, explicándole cómo hace un arroz y qué ingredientes le pone. Para OK Diario después de que ese audio lo hayan escuchado diferentes personas, puede que cuando se trata de los ingredientes se trate de algún mensaje oculto.

De esta nueva entrega de audios, Bárbara, fuera de sí, critica a Sofía de Grecia por hacerle la vida imposible diciendo que "ha hecho todo lo que ha podido para hundirme" e insinúa que es la mano negra que le ha impedido tener aún más programas de tv. Como ha comentado el director de Es la Mañana, Sofía no tenía ningún poder: ni bueno, ni malo, ni poco ni mucho. Ninguno.

Y mientras en Sangenjo ha tenido lugar una cumbre familiar para visitar el rey emérito, desde sus hijas a su hermana Margarita acompañada de su marido y sus hijos, las abogadas de Bárbara Rey han comentado a Es la Mañana de Federico que no hay ninguna novedad, asegurando que la vedette no le teme a nada tras salir sus audios con el Rey Juan Carlos. "No, no, para nada".

En cuanto a si irán hacia adelante con las demandas interpuestas por la vedette y su hija Sofía hacia Ángel Cristo Jr comentan que están trabajando aunque no desvelan la línea que van a llevar.

Aunque Bárbara ha dicho que no pone líneas rojas y que vayan hacia adelante, las abogadas recomiendan la vía civil porque muchas madres, en cuenta ven a sus hijos en el banquillo, se arrepienten si van por la vía penal.

Agatha Ruiz de la Prada tiene su casa en venta, y la conocida familia Kretz, una familia que tiene una inmobiliaria que vende casas de lujo en Francia y que tiene un reality en Netflix, se puso en contacto con ella. Esta familia celebró una reunión/jornada de puertas abiertas en casa de Ágatha cuyos asistentes fueron, en su mayoría, posibles compradores. Aprovechando la ocasión se grabó un capitulo para ese reality, y hemos podido saber que hay varios candidatos para adquirir la vivienda, aunque Ágatha no tiene prisa por vender.

Tita Thyssen también cancela su colaboración con Netflix, algo que no ha sorprendido a Nieves Herrero, que le pasó lo mismo con la publicación de las memorias. Para Jiménez Losantos, el problema de Tita es que siempre quiere hacer la historia de su vida y la empieza, pero en cuanto ve cómo se desarrolla la historia, cancela, hasta que un año después otra vez vuelve para después cancelar.