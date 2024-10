La salud de Carlos III vuelve a estar de máxima actualidad lo que ha ocasionado que aumente la inquietud sobre su estado actual de salud. Si hace unos días la prensa inglesa anunciaba que el rey iba a "hacer una pausa" en su tratamiento contra el cáncer para realizar un viaje de Estado a Australia y Samoa con motivo de la reunión de Jefes de Gobierno de la Commonwealth junto a la reina Camila, el Palacio de Buckingham ha emitido un comunicado urgente confirmando que Carlos III no asistirá a la cumbre del clima COP29 que se celebrará en Azerbaiyán el próximo 11 de noviembre.

Un comunicado, como es habitual, realizado sin dar muchas explicaciones: "El rey Carlos no asistirá a la reunión después del consejo recibido por el Gobierno".

La presencia del monarca en esta reunión depende en primera instancia del Consejo de Gobierno y, según apunta la prensa inglesa, su inminente viaje a Australia (país que no visita ningún monarca británico desde 2011) habría sido determinante para cancelar su presencia en Bakú. Cabe recordar que no es la primera vez que Carlos III tiene que cancelar un acto en los últimos meses en los que ha estado en tratamiento contra un cáncer. Este viaje a Australia y Samoa, según indican los medios británicos, ha sido organizado siguiendo las instrucciones del equipo médico que asiste al monarca y finalmente no incluirá parada en Nueva Zelanda para priorizar su recuperación.