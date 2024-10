Bárbara Rey, desesperada: estos serán sus siguientes pasos en su polémica con don Juan Carlos

Bárbara Rey se ha convertido en la mujer más perseguida de nuestro país: la publicación de sus imágenes y audios con don Juan Carlos han traído al presente algunos de los capítulos más oscuros no solo de la vida de la vedette, sino también del que fue rey de España. Desde entonces la actriz ha tratado de esquivar a la prensa, se niega a ir a los platós de televisión (aunque está muy atenta a todo lo que se dice) y ha amenazado con solucionar esto en los juzgados.

Sin embargo la presión mediática que todo esto está suponiendo en su, hasta ahora apacible vida, parece que le está pasando factura. Fue su propia hija Sofía Cristo la que anunció que la salud mental de su madre se había visto resentida, de hecho, ya se han vivido varios episodios de estrés y ansiedad. El más grave ocurrió hace unas dos semanas, con la salida a la luz de sus audios con don Juan Carlos y en presencia de su hija, que tuvo que llamar a los servicios de emergencias para descartar que le estuviese dando un infarto.

Más tranquila que en días anteriores, la vedette ha concedido unas declaraciones a La Razón donde da algunas pistas sobre cuáles serán sus siguientes movimientos en esta presunta venganza orquestada por su hijo Ángel Cristo: se apartará definitivamente del foco mediático y cree que lo mejor para conseguirlo es guardar silencio, al menos mientras siga saliendo nuevo material sobre ella. No volverá hablar con periodistas y confirma su intención de no visitar ningún plató de televisión.

Esta no es la única decisión de la murciana, pues asegura que también va a cambiar su número de teléfono para no recibir llamadas de personas interesadas en su historia con el emérito. Mientra, va a continuar trabajado con el equipo de abogadas que tiene, sigue firme en su decisión seguir confiando plenamente en la justicia y está buscando letrados expertos en materia legal, tal y como desveló en exclusiva esRadio.

El comunicado de Bárbara

Para aclarar todos los rumores sobre su estado de salud, Bárbara ha utilizado sus redes sociales donde ha emitido un comunicado en el explica el momento personal en el que se encuentra: "Yo sé que hay mucha gente que me quiere, que sabe qué estoy pasando por un momento difícil y que estáis preocupados por mi salud y por cómo me encuentro (...) Os diré que poco a poco voy saliendo adelante. Soy una persona creyente y Dios me ayuda", dice.

En el vídeo grabado en un restaurante, Bárbara asegura que "la gente malvada" no conseguirá acabar con ella: "Bueno, Dios me ayuda mucho, estoy completamente convencida. Cosa que sé que no va a hacer con la gente muy malvada que hay por ahí suelta porque digo suelta porque en realidad están sueltos (...) Esto me ayuda de una forma diferente, pero claro, hay que darle de comer al espíritu, al alma y también al estómago".

El comunicado ha llegado apenas unas horas después de sus palabras al citado medio y tras protagonizar varios enfrentamientos que estuvieron a punto de terminar en tragedia (en uno de estos encontronazos incluso intervino la policía).