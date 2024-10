Gloria Camila anuncia su ruptura con David García tras cinco años de relación

Tras varias semanas sin dejarse ver juntos, todas las alarmas acerca de una posible crisis sentimental cobraban fuerza este miércoles cuando Gloria Camila asistía en solitario al estreno del nuevo espectáculo de WAH en Madrid. Muy nerviosa, la hija de José Ortega Cano intentaba desviar el tema cuando le preguntaban por la ausencia de su novio, David García, en un evento tan especial cuando antes solían ser inseparables.

"Todo bien, todo correcto, aseguraba, respondiendo con un dubitativo "tiempo, cinco años" al comentario de que llevaban mucho tiempo de relación. "Es muy majo sí", comentaba antes de cambiar de tema y pasar a hablar de cómo lleva su padre su recuperación tras sufrir una aparatosa caída en el metro el pasado 1 de octubre.

Horas después del evento, Gloria se ha sincerado a través de redes sociales y ha anunciado que su historia de amor con David, un profesor de inglés madrileño con el que llevaba desde 2019, ha llegado a su fin: "Mis queridos, después de haber compartido con vosotros determinados momentos personales de mi vida. Me siento en la obligación y creo que debo comunicaros que tras cinco años de mucho amor y momentos bonitos, David y yo hemos tomado caminos diferentes", ha revelado a través de una historia en Instagram este jueves.

Una ruptura sobre la que ha evitado dar ningún detalle como cuándo se produjo o quién tomó la decisión, aunque sí ha asegurado que "siempre estaré agradecida y me quedaré con el recuerdo bonito de la relación que hemos tenido (...) Gracias a todos por querernos y por compartirlo con nosotros", ha añadido, concluyendo su comunicado pidiendo públicamente "respeto" y "que no se busquen culpables" del fin de su noviazgo "porque no los hay".

Una ruptura tan inesperada como sorprendente, puesto que David se había convertido en el apoyo fundamental de Gloria y han sido numerosas las ocasiones en las que la hija de Rocío Jurado ha confesado que se veía casada y teniendo hijos con su novio.