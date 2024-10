De la ausencia de Begoña Gómez, a los fallos de protocolo y looks repetidos: las anécdotas de la Fiesta Nacional 2024

Durante el desfile y la posterior recepción con motivo de la Fiesta Nacional, han sucedido muchas suceden anécdotas y curiosidades.

Algún fallo de protocolo y un Rey muy pendiente de su hija

La Reina Letizia protagonizó su primer desfile de la Fiesta Nacional en 2004. Desde entonces ha lucido looks más acertados que otros, pero lo que nunca había hecho ha sido repetir look y no estrenar vestido. En esta ocasión, ha lucido un vestido rojo con lazada en el cuello y mangas abullonadas de Poète, que estrenó en 2023.

El Rey Felipe ha estado muy pendiente de la Princesa Leonor durante el desfile, con quien ha tenido momentos de sonrisas y palabras. Pero también ha tenido la ocasión de apercibir a su hija cuando, primeramente le ha dicho que se subiera el gorro femenino de su uniforme que llevaba tan calado, que no le permitía seguir el acto. Posteriormente, después del homenaje a los Caídos por España, el Rey ha indicado a su hija que debía ponerse detrás de él, y no a un lado, para volver a la tribuna de autoridades.

La Reina Letizia resguardándose de la lluvia en la tribuna real

Otro momento que ha llamado la atención ha sido que, en pleno desfile, y en el momento que llovía con más fuerza, la Reina Letizia se ha saltado el protocolo y ha abandonado su lugar en la tribuna real para refugiarse y no empaparse más. Finalmente, y después de que el Rey conversase con Pedro Sánchez y la ministra Robles para ver si se cancelaba el desfile, la lluvia ha amainado y cada uno ha vuelto a su sitio.

Las ausencias del día

Begoña Gómez ha pasado de querer compartir besamanos con los Reyes a no aparecer ni en el desfile ni en la recepción en el Palacio Real. Mientras que en 2022 se comentó que su ausencia se debía a una gripe, en esta ocasión no hemos podido saber el porqué de la ausencia de Gómez, aunque con la que le está cayendo (y no nos referimos a la lluvia del día de hoy) quizás ha preferido mantener un perfil bajo.

Pedro Sánchez no ha estado acompañado de su mujer, Begoña Gómez

No ha sido la única ausencia: tampoco han estado presentes ni la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ni las ministras de Juventud e Infancia, Sira Rego ni la de Igualdad, Ana Redondo.

En cuanto a los presidentes autonómicos, hemos tenido el retorno de Salvador Illa después de 14 años de ausencia de un presidente de la Generalidad, mientras que no han asistido ni el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ni el lehendakari vasco Imanol Pradales ni el presidente de Melilla, Juan José Imbroda.

La poca sintonía de Pepa Millán con el líder de Vox

Ha sido muy comentada la poca sintonía que ha tenido Pepa Millán con su jefe, Santiago Abascal durante el desfile y con la mujer de este, Lidia Bedman con quién apenas ha intercambiado unas palabras. Por si fuera poco, durante la recepción, ha tenido que ver como la mujer de José Antonio Bermúdez de Castro, vicepresidente segundo del Congreso de los Diputados, llevaba el mismo vestido que ella.

El no saber estar de algunos invitados

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortíz

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha cumplimentado a los Reyes con el abrigo en la mano. No sabemos si era porque llegaba tarde y no le ha dado tiempo a dejarlo en el lugar habilitado para ello, pero ha llamado la atención su poco saber estar al presentarse con el abrigo mojado a un besamanos. ¿Le ha traicionado el subconsciente y sabe que está de salida y no quería dejarse nada?

La ex ministra de Sanidad María José Carcedo, se ha olvidado de saludar a la Princesa Leonor. La mujer estaba tan encantada de volver a un acto de semejante envergadura y tan ensimismada que ha pasado de largo. Finalmente ha sido la propia princesa quien le ha enmendado el error, y Carcedo ha dado marcha atrás y ha saludado a la heredera de la Corona.

Ha llamado la atención

Isabel Tocino

... Lo estupenda que está la ex ministra Isabel Tocino, luciendo piernas perfectas a sus 75 años.

... La cantidad de personas que no saben saludar correctamente, las que casi se caen haciendo una reverencia o las que quieren hacer tantas cosas a la vez que los nervios les traicionan.

... A pesar de su republicanismo, lo encantado que estaba por volver al Palacio Real el ex ministro Alberto Garzón y su mujer, con un vestido de estamapado horrendo.