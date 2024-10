Roxana, hijastra de Mayra Gómez Kemp, desvela las causas del fallecimiento de la presentadora

El pasado fin de semana fallecía Mayra Gómez Kemp a los 76 años de edad sin que trascendiera la causa de su fallecimiento.

Finalmente ha sido Roxana, hijastra de Mayra Gómez Kemp, quien ha atendido a los medios para facilitar más detalles: "Todavía no podemos saber nada porque sabemos que se cayó, se golpeó y que eso fue la causa de la muerte, pero no tenemos lujo de detalles" ha confesado ante la prensa, asegurando que todavía quedan muchas cosas que gestionar.

Roxana ha hablado de las razones que están provocando que se retrase este último adiós y no puedan velar el cuerpo de la presentadora, ya que todavía están con pruebas del forense y con todos los trámites pertinentes. "El tema es que todavía falta que la hermana que vive en Miami, sea la persona que diga que está de acuerdo con que yo me ocupe de todo. Falta eso. Cuando eso esté...", explica sobre la autorización que debe dar la hermana de Mayra, Georgina, de 80 años. Asimismo Roxana ha querido puntualizar que el motivo de esta tardanza no tiene nada que ver con desavenencias con la hermana de la presentadora, si no más con los trámites burocráticos. "Ella está totalmente de acuerdo pero no está bien de salud. Tiene que ir al Consulado, firmarlo y después mandarlo. Tiene pasos", concluía sobre este largo proceso que está provocando cierta lentitud.

En cuanto a la soledad con la que convivía Mayra, ha explicado que "ella sin mi papá siempre se sintió muy sola porque era su vida por supuesto que tanto su hermana como nosotros le dijimos que se viniera, pero no, ella era española y aquí la gente la amaba".