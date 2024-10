Cara a cara de Escassi y Valeri: los detalles de su encuentro en los juzgados

El pasado mes de julio, Es la mañana de Federico informó en exclusiva de la demanda de Álvaro Muñoz Escassi contra Valeri, la mujer con la que fue infiel a María José Suárez. En un mensaje dirigido al matinal de esRadio, el jinete confirmaba su intención de llevar al juzgado a la trabajadora sexual por presunta extorsión. Un ‘whatsapp’ que luego terminaría borrando, pero cuyo contenido sigue su curso en los juzgados.

Ahora ha sido la colaboradora del programa de Federico Jiménez Losantos, Beatriz Cortázar, la que ha aportado nuevos datos sobre este enfrentamiento judicial: además de confirmar la demanda del jinete, ha desvelado una nueva demanda de Valeri contra Escassi, en este caso por revelación de secretos.

"Ahora se ha admitido a trámite, se van a ver las caras en un juzgados. Será en una sede judicial el próximo 23 de octubre", ha explicado las subdirectora de la Crónica Rosa, Isabel González.

Para el director del programa, Escassi no estuvo afortunado en sus declaraciones al referirse a Valeri y que, a golpe de demanda, trató de frenar su posible aparición televisiva: "Habló de una manera muy despectiva, fue grotesco. La otra es que quedaba como la tonta del bote para que él se luzca. Esa querella es malvada, es la que se da antes de que te la pongan. Es una manera de adelantarse para que ella no hablase".

La tercera en discordia, María José Suárez, parece haber pasado página y no quiere saber nada de estos asuntos: "A María José ya no le interesan nada estos temas", ha confirmado Carlos Pérez Gimeno. Por su parte, Daniel Carande asegura que la modelo ha vuelto "a ser la que era antes" de su relación con el ex de Lara Dibildos: "Yo, que he salido con ella por la noche, puedo decir que ha vuelto a ser María José Suárez".