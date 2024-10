Los socios del club Libertad Digital obtendrán la suscripción a 'Fearless'

Katy Mikhailova, editora de la revista Fearless y colaboradora de la sección Chic de Libertad Digital, visitó este jueves la crónica rosa de Es la mañana de Federico para presentar la portada del número 20 del magacín y el reportaje que la acompaña. Una edición muy especial con los protagonistas de la tertulia rosa más famosa de la radio española: Federico Jiménez Losantos, Isabel González, Alaska, Paloma Barrientos, Beatriz Cortázar, Carlos Pérez Gimeno y Daniel Carande.

El reportaje se gestó en verano de la mano de Isabel Gónzalez, subdirectora del programa, después de que el equipo recibiera un premio de la revista por su tratamiento con rigor, respeto, humor y calidad humana a las mujeres que protagonizan la crónica actual de corazón.

"En marzo os dimos el premio a la crónica rosa y me encantó hacer la portada porque hacéis una pandilla tan divertida... Me parecía muy cachondo hacer un homenaje al amor y a los periodistas que estáis en la sombra contando lo que ocurre. Quería daros el protagonismo y la portada, donde además hay mucho amor, corazones, lágrimas, dolor... El reflejo de la crónica social", apuntó Mikhailova.

Federico Jiménez Losantos destacó la buena calidad del reportaje fotográfico, que nada tiene que envidar a las grandes revistas de moda y corazón. "Es mejor de lo que pensaba, la puesta en escena es de primerísima calidad. Han acertado con la portada", dijo sobre las instantáneas de Roberto Maroto.

Tal y como recordó el director de Es la mañana, es un apasionado de la crónica rosa y siempre ha formado parte de su trabajo, por eso la tertulia radiofónica de esRadio es pionera en nuestro país: "Estamos los mismos desde hace 20 años años". "Hacemos lo mismo de siempre, desde que estábamos en la Cope. Siempre con mucho humor", apuntó Isabel.

Katy Mikhailova reconoció que este reportaje ha sido su secreto mejor guardado. "Sé que a algunos no les iba a gustar y me daba un poco de miedo por los anunciantes, porque además el número tiene dentro a un cura y a Esperanza Aguirre", bromeó, pero el resultado es muy satisfactorio: "Es nuestra primera portada desplegable porque me daba pena que no aparecierais todos".

Los socios del Club Libertad Digital recibirán un enlace con la suscripción a la revista Fearless. La distribución de su edición en papel es gratuita con las ventas a domicilio de los supermercados Sánchez Romero y se puede encontrar en kioskos seleccionados de Madrid.