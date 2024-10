Leire Martínez reaparece de la mano de su marido y se da un baño de masas en Pamplona

8 / 8

La artista confía en que el tiempo sea sanador para todos: "Seguro, siempre lo es" y desmintió haber firmado una cláusula de confidencialidad por la que no podría hablar al respecto: "Que yo sepa, no". Lo que sí que tiene claro Leire es que va a seguir en el mundo de la música: "Por supuesto", pero desconoce si será vocalista de otro grupo. Por último, sobre el tiempo que ha pasado en La oreja de Van Gogh, explicó que "me gusta ser honesta conmigo misma y ahora mismo no es el momento... no voy a desmerecer jamás los 17 años que he pasado con mis compañeros", resumiendo que ha sido "un gran aprendizaje y una gran experiencia".