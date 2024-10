Mario Vaquerizo recibe el alta hospitalaria después de su aparatosa caída en un concierto

Mario Vaquerizo ha abandonado este lunes el Hospital Universitario de Cáceres tras sufrir una aparatosa caída en el escenario el pasado sábado en el Festival Horteralia, en la que se precipitó desde una gran altura al tropezarse con sus plataformas y tras la que encendió todas las alarmas al perder el conocimiento durante varios minutos.

Ha sido Alaska la que ha confirmado a Es la Mañana que Mario Vaquerizo recibiría el alta esta misma mañana, donde ha avanzado que saldría del hospital con collarín para recuperarse en Madrid.

Mario ha agradecido el cariño recibido en estos momentos y el trato de los profesionales del hospital, "que me han cuidado de putísima madre" y ha revelado que a pesar de lo aparatoso de su accidente se encuentra "muy bien". "Tengo una fractura de la vértebra 4 y de la vértebra 6, pero estoy en muy buenas buenas manos con este equipo médico que me ha cuidado fenomenal. Ahora estoy un poquito dopado, que creo muchísimo en la dopación que me viene bien, y agradeceros a todos todo este cariño" ha insistido abrumado por los numerosos mensajes que ha recibido en las últimas horas.

Acompañado por su hermana Marta Vaquerizo, Mario se ha despedido cariñosamente de una de las enfermeras que le ha atendido y, tras darle dos besos y agradecer "lo simpática" que ha sido con él y pedirle que le diese besos de su parte a todas sus compañeras y al personal de guardia que le trató el sábado, se ha introducido con mucha dificultad en el sitio del copiloto de un coche para poner rumbo a Madrid y continuar con su recuperación en su casa junto a Alaska.

"Ahora tengo que descansar" ha reconocido con una sonrisa resignada, consciente de que ahora le toca hacer un parón para recuperarse.