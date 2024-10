Todo sobre los Premios Princesa de Asturias: ¿desde cuándo se celebran? ¿qué premio reciben?

Los Premios Princesa de Asturias son los galardones más prestigiosos de nuestro país ya que están destinados a honrar la labor científica, técnica, cultural, social y humana realizada por personas, instituciones, grupos de personas o de instituciones en el ámbito internacional, aunque con especial atención en el ámbito hispánico. ​

Estos son algunos de los datos llamativos y curiosos de los Premios Princesa de Asturias que, desde su creación en 1981 han concedido 464 galardones, de los cuales 286 han sido para hombres y 69 para mujeres. Asimismo se han concedido 259 premios individuales y 70 compartidos, mientras que 109 han sido las instituciones premiadas en todo este tiempo. Dichos premiados han realizado 144 discursos en 13 idiomas.

¿Cuándo se crearon los Premios?

Los premios se crearon el 24 de septiembre de 1980 gracias a una idea del periodista asturiano Graciano García, con el objetivo de consolidar los vínculos entre el Principado y el heredero a la corona y contribuir a la exaltación y promoción de los valores científicos, culturales y humanísticos. El entonces príncipe Felipe fue su presidente de honor desde su creación hasta su proclamación como Rey de España el 19 de junio de 2014, que pasó a ocuparla la Princesa Leonor cambiando el nombre de Fundación Príncipe de Asturias a Fundación Princesa de Asturias.

¿Cuándo fue la primera vez que asistió la Princesa Leonor a los Premios?

La primera vez que estuvo la Princesa Leonor fue en el año 2019 donde realizó su primer discurso. Tenía 13 años (a punto de cumplir los 14 años) y realizó su discurso en español e inglés. Su padre lo hizo por primera vez en 1981. .

¿En qué consiste el Premio y qué se le da a cada premiado?

Cada premiado "Princesa de Asturias" recibe un diploma acreditativo, una insignia con el escudo de la Fundación, 50.000 euros y una escultura de Joan Miró que pesa ocho kilos y que se les envía a los premiados a sus casas posteriormente debido a su elevado peso.

Vista del escenario del Teatro Campoamor

¿Dónde se celebran los Premios Princesa de Asturias?

Los Premios Princesa de Asturias se celebran siempre en el Teatro Campoamor de Oviedo salvo en el año 2020, a causa de la pandemia, que se celebró sin público en el Salón Covadonga del Hotel de la Reconquista, curiosamente el mismo salón donde se firmó el acta de constitución de la fundación príncipe de Asturias. Es también el escenario en el que se anuncian públicamente los fallos de los jurados y donde los reyes y sus hijas reciben en audiencia a los galardonados.

¿Cuáles son las categorías de los Premios Princesa de Asturias?

Actualmente, un total de ocho categorías conforman los Premios Princesa de Asturias.

Premio Princesa de Asturias de las Artes.

Premio Princesa de Asturias de las Letras.

Premio Princesa de Asturias de las Ciencias Sociales.

Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.

Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica.

Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional.

Premio Princesa de Asturias de la Concordia

Premio Princesa de Asturias de los Deportes

¿Qué música se interpreta durante la ceremonia de entrega de los galardones?

Los premiados acceden al escenario del Teatro Campoamor con la fanfarria "Two ayres for cornetts and sagbuts", del compositor inglés John Adson (1587-1640). Al inicio de la solemne ceremonia la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo interpreta el himno nacional de España y durante la clausura el himno de Asturias. Para la salida de los galardonados, se toca el pasacalle tradicional asturiano "El Xarreru".

¿Se puede recibir un Premio Princesa de Asturias más de una vez?

Cuatro personas tienen el Premio Princesa de Asturias por partida doble: Iker Casillas y Xavi Hernández, que recogieron el premio príncipe de Asturias de los Deportes en 2010 como miembros de la Selección española de fútbol, y en 2012 les volvieron a premiar a ambos a título individual. Lo mismo que les ocurrió a los hermanos Pau y Marc Gasol, que lo recibieron como integrantes de la Selección española de baloncesto en 2006 y a título individual en 2015.

¿Quién es el premiado más joven?

El premiado más joven, hasta la fecha, ha sido Rafael Nadal que lo recibió en 2008 con 22 años. Le sigue el piloto asturiano Fernando Alonso, que recibió el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes en 2005 con 24 años, el atleta cubano Javier Sotomayor, Premio Príncipe de los Deportes, en 1993 con 25 años o la tenista española Arantxa Sánchez Vicario, Premio Príncipe de Asturias de los Deportes, en 1998 con 26 años.

¿Quién es el premiado de mayor edad?

En cuanto a los premiados de más edad, el historiador Ramón Carande tenía 98 años cuando recibió el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 1985, siendo el galardonado con mayor edad. Le siguen con 94, se sitúan el compositor español Joaquín Rodrigo, Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 1996 y el director teatral Peter Brook, Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2016.

¿Cual es el presupuesto de la Fundación Princesa de Asturias?

En cuanto al presupuesto, la Fundación Princesa de Asturias tiene un presupuesto para el año 2024 de 6,58 millones de euros, con un 87,5% de ingresos de carácter privado y un 12,5% de financiación procedente de subvenciones públicas.