Veinte años de Letizia en los Premios Princesa de Asturias: todas sus primeras veces

Se cumplen veinte años de la primera vez doña Letizia acudió por primera vez como Princesa de Asturias y diez, que lo hace como Reina. Veinte años donde hubo "una primera vez que" y que te contamos a continuación:

La primera imagen del Príncipe Felipe y Letizia Ortiz

El 24 de octubre de 2003, el Príncipe de Asturias quiso saludar al equipo de TVE encargado de la retransmisión de los diferentes actos. Allí estrechó la mano de la presentadora del informativo, Letizia Ortiz. Nadie sabía entonces que ya eran pareja, aunque sus miradas y sonrisas tímidas lo decían todo. Tan solo unos días después, el 31 de octubre de ese mismo año, anunciaban su compromiso.

La primera vez que acude a los Premios como Princesa de Asturias

La primera vez que Doña Letizia acude a los Premios como Princesa de Asturias fue en 2004. Y ocurrió algo que nunca más volvería a repetirse: se emocionó hasta el punto de que las lágrimas estuvieron a punto de salir, cuando el entonces Príncipe dijo "La ceremonia de este año adquiere para mí un nuevo y emocionante significado, pues me acompaña por primera vez mi esposa, la Princesa de Asturias.

Su look elegido, una levita y vestido con lazada en beige de Felipe Varela.

La primera vez que no acudió a los Premios Príncipe de Asturias

El 21 de octubre de 2005 Doña Letizia no acudió a Oviedo debido al avanzado estado de su embarazo. Ese año fue el 25 aniversario de la entrega de los primeros Premios. Tan solo 10 días más tarde, el 31 de octubre, nació Leonor de Borbón y Ortiz, justo dos años después del anuncio del compromiso matrimonial de sus padres.

La primera vez que acudió embarazada

En 2006 Doña Letizia volvió a Oviedo. Embarazada ya de la infanta Sofía, las molestias de los primeros meses de gestación le hicieron tener una agenda más reducida y acudió sólo a la entrega de los galardones.

La primera vez que acudió como Reina de España

En 2014, Don Felipe y Doña Letizia asisten por primera vez a los Premios como Reyes de España. Una vez terminada la ceremonia de entrega de premios, el Rey tomó la palabra y dijo: "Quedan convocados los Premios Príncipe de Asturias 2015… perdón, los Premios Princesa de Asturias 2015". El público se rio de aquel pequeño lapsus y la Reina le dio al Rey un cariñoso beso en la mejilla.

La primera vez que llegó tarde

En 2015 la Reina Letizia llegó tarde al concierto en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo porque acudió a un homenaje a Francis Ford Coppola en Gijón.

La primera vez que lució las "joyas de pasar"

Premios Princesa de Asturias 2016

En 2015 Letizia lució vestido negro con falda de volantes en degradé de Felipe Varela, con zapatos Mia de Magrit. Fue la primera vez que lució las joyas de pasar de la Corona: un collar de la reina María de las Mercedes, esposa de Alfonso XII, y un par de pendientes de perlas y diamantes de Ansorena.

La primera vez que no fue de Felipe Varela y que no estrenó vestido

Desde 2004 hasta 2019, la Reina Letizia lució siempre vestidos de su diseñador de cabecera, Felipe Varela. En 2020 fue la primera vez que la Reina Letizia no estrenó vestido para esta ceremonia y la primera vez que no vestía de Felipe Varela. Para la ocasión llevó un vestido de Delpozo que ya había llevado en los premios As del deporte y, posteriormente, en 2018 para un encuentro con el presidente y la primera dama de Francia.