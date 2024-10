Así es el casoplón que Carlota Carredera tendrá que repartir tras el divorcio

Carlota Corredera confirmó en sus redes sociales que se separa de su marido, Carlos de la Maza, tras 13 años de matrimonio y una hija en común después de que la noticia saltara a los medios. "Carlos y yo ya no somos pareja pero siempre seremos familia. Nuestra prioridad es el bienestar de nuestra hija, menor de edad, por lo que pedimos el máximo respeto y protección para ella en estos momentos tan delicados. Gracias", escribió en Instagram antes de agradecer a sus seguidores el cariño: "Lo sois todo para mi. Vuestro cariño me llega y me atraviesa".

Tras la separación, quedan cosas por decidir, como la custodia de la niña o qué pasará con sus propiedades, en especial la casa familiar que se construyeron en 2020 en la localidad de Pozuelo de Alarcón (Madrid). La revista Lecturas publicó las imágenes de la propiedad durante la obra y ofreció detalles de la misma, mientras que la propia Carlota ha compartido en alguna ocasión rincones de su hogar.

Se trata de una vivienda unifamiliar totalmente blanca y de estilo moderno, establecida en un terreno de 272 metros cuadrados m2 de los que 250 los ocupa la vivienda. La ya expareja compró el terreno en 2017 y la presentadora contrajo una deuda de 250.000 euros para construir el inmueble. Distribuido en dos alturas, una de las estancias más especiales es el salón, que alcanza los 33 m2 y se caracteriza por su luminosidad y amplitud. Una escalera lleva a la primera planta en la que se encuentra el dormitorio principal, una suite de casi 20 m2 con baño incluido y amplio vestidor, además, de tres dormitorios de buen tamaño y un baño.

Antes de que saltara a la prensa la noticia separación, el matrimonio ya se lo había comunicado a su entorno más cercano. Aseguran que no hay terceras personas y que ambos están poniendo de su parte para que no afecte a la hija que tienen en común y luchar juntos por su bienestar. En cuanto a la casa, se desconoce si la pondrán en venta o alguno comprará la mitad del otro para seguir viviendo en ella.

Además de solucionar todos los problemas personales que esta decisión pueda ocasionar, también tendrán que estudiar cómo arreglar lo relativo a los negocios que tienen en común, como la productora AlAlba Audiovisual. Empresa que montaron juntos y que estaba dedicada a la producción de artefactos audiovisuales.