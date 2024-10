Paz Padilla se vuelca con su sobrina Paula tras la muerte de su hermano

Paz Padilla está muy dolida tras el inesperado fallecimiento de su hermano Luis a los 57 años por causas que la familia ha decidido no hacer públicas. El pasado 22 de octubre, el dueño del chiringuito La Trompeta fue enterrado en Zahara de los Atunes (Cádiz) en la más estricta intimidad.

Hace apenas unos días, la actriz y humorista le dedicó unas sentidas palabras en las redes sociales a pesar de que siempre ha mostrado una actitud positiva ante la muerte: "Nadie se va sin cambiar a los que se quedan, se llevan algo de ti y dejan mucho de ellos. El trompeta nos ha marcado a fuego, mi alma deja de gritar viendo tanta gente que lo amaba, su alegría y sus ganas de disfrutar tenía que estar en su despedida, así lo vivimos antes con los nuestros que se fueron y así lo hemos vivido en su marcha. Las carcajadas suyas resonarán siempre en mi corazón. Avanza hermano amado y no cojas nada del suelo. Te quiero, cuchichin".

Paz también quiso dedicarle unas palabras a su sobrina Paula, hija del fallecido Luis, y a la que está muy unida. "Unidas no solo por su amor, sino también por la fuerza que nos va a impulsar a luchar, a cruzar este desierto de pérdida tan grande. Sabemos que él así lo quería, que nos decía una y otra vez ‘la vida es corta y hay que disfrutarla’. Hoy oigo de nuevo las palabras que pronunciaste en la iglesia, en su último adiós. Me las he tatuado en mi corazón. Tan madura y tan llena de generosidad ante una perdida tan inesperada.¡Estaría muy orgulloso de ti!", escribió.

"El dolor se vive de muchas formas, pero tú me reafirmas en que las lágrimas no nos deben cegar. Que vivamos sonriendo y recordando con alegría y agradecimiento. Desoír a quien dice que lo que no entiende, no debe existir. Las dos sabemos que nuestro amor por él era inmenso, como el que sé que tengo por ti. Esta trompeta nos une a los tres, nos abraza y nos cuidará. Te quiero, mi niña", sentenció.