Bertín Osborne, erre que erre

A Bertín Osborne le puede la soberbia. Diez Minutos se lleva la portada de la semana con una entrevista realizada por agencia pero comprada por esta revista, que titula "Bertín, totalmente decidido a proteger a su hijo". Leyendo sus palabras, la impresión es la contraria.

La conversación tiene lugar a las puertas del restaurante en el que el cantante ha quedado con uno de sus nietos para almorzar. Bertín responde a las preguntas sobre el fallecimiento de Enrique, su padre, hace sólo unos días. Y después, le preguntan por el juicio por la paternidad por el hijo que tiene con Gabriela Guillén, previsto para dentro de un par de meses. "No, no", responde el cantante. "No hay juicio".

Y después explica de manera peregrina por qué. "Esto ya lo hemos hablado con los abogados. El objetivo de hacer una prueba de paternidad es saber si el niño es tuyo o no lo es. Yo ya he dicho que es mío, con lo cual, ¿qué sentido tiene ir a un juzgado a hacer una cosa que yo ya he reconocido? Además, aquí hay un menor involucrado y el día de mañana, ese niño, independientemente de que yo le vea, no le vea, le trate, le cuide, lo que sea, iré al colegio y los niños ya saben cómo son. Y entonces le dirán "pues mira, no se fiaban de tu madre, le tuvieron que hacer la prueba".

Se equivoca Bertín completamente. Es precisamente al revés. La intención de que haya juicio y sentencia es evitar que esos niños del colegio puedan dudar de su paternidad. Porque la verdad genética debe prevalecer sobre la jurídica. Y por supuesto de la rumorología. Lo peor de todo es que Bertín cree que con esta actitud protege al chaval, del que dice cosas tan feas como "yo ya me lo he adjudicado".

Carmen Borrego ya ejerce de abuela

Otra exclusiva de Diez Minutos esta semana, que asegura que Carmen Borrego ya ve a su nieto Marc. El encuentro de madre e hijo en plató el pasado 11 de octubre ha hecho que su hijo José María haya accedido a que abuela y nieto puedan estar juntos.

La revista ha sido testigo de este momento, que se produjo el 23 de octubre, miércoles, en casa de Terelu. José María llegó a la residencia de su tía en coche, entró por el garaje y salió sin el pequeño unos minutos después. Parece que "el intercambio" (terrible expresión) del bebé se produjo en el garaje. Poco después llegó su madre, la abuela. La recogida se produjo después, y aquí Almoguera ya no llegó sólo, sino en compañía de la joven morena con la que se le ha visto últimamente.

Qué fue de... Genoveva Casanova

Un año después del escándalo que sacudió a la monarquía danesa y que hizo abdicar a la reina Margarita en su hijo Federico, Semana publica unas fotos de Genoveva Casanova durante una de sus salidas de su casa de Madrid. Porque Genoveva ha seguido viviendo en Madrid, entrando y saliendo, e incluso paseando por el parque de El Retiro, el mismo en el que fue fotografiada con el ahora rey de Dinamarca.

En las fotos, Genoveva, vestida con un plumífero y gorra negros, acude a una clínica dental. Nada que comentar. La ex mujer de Cayetano Martínez de Irujo mantiene un perfil bajo desde que saltó la noticia, pero tendrá que salir de ese letargo dentro de unos meses, cuando se estrene el programa "El Desafío", en el que ha concursado.

La actriz Grecia Castta, la nueva ilusión de Risto Mejide

Semana le da su portada a Risto Mejide, que tiene una nueva ilusión a la que, una vez más, saca una veintena de años. Veintiuno, concretamente. Se trata de la actriz Grecia Castta, con la que ha sido fotografiado acudiendo a un concierto en el Auditorio Nacional. Después los dos pasearon por las calles de Madrid cogidos de la mano.

Cuenta la revista que el presentador rompió a principios de este verano con la farmacéutica Natalia Almarcha, con la que salió durante un año en el que las crisis fueron constantes. A Grecia se la relacionó hace unas semanas con Nacho Cano. Los dos fueron fotografiados juntos en Ibiza y en Madrid.

Leonor inaugura nueva etapa y ya vuela sola en Asturias

Hola no dedica su portada a la princesa de Asturias y la relega a un recuadro inferior en su semana grande, la de la entrega de los Premios que llevan su nombre. Luego, en páginas interiores, la revista habla de la "nueva etapa" de su vida. Leonor está "abandonando la adolescencia" y ya cuenta con la confianza total de su padre, el rey Felipe VI, que ha dejado en sus manos la convocatoria de los galardones el año que viene.

Para Semana, "Leonor brilla con luz propia" y Diez Minutos también lleva a la heredera a portada: "Leonor toma las riendas de los premios Princesa de Asturias". Semana se fija en un detalle de la hija de los reyes: el anillo de plata que luce en el dedo índice de su mano derecha y que ya llevó en el X aniversario de la proclamación de su padre.

Otras noticias

Zeus Montiel se confiesa en Semana. El hijo de Sara Montiel y Pepe Tous habla con la revista antes de marcharse a México, país en el que va a probar suerte con su carrera musical. Desde su casa, asegura que su única familia es su hermana Thais y que mucha gente se ha acercado a él para aprovecharse.

Paula Badosa, portada de Hola. La tenista posa con su novio, Stéfanos Tsitsipás, y habla de su historia de "amor, superación y lucha". El tenis ha unido a estas dos "almas gemelas", explican.

Tom Cruise ficha a la piloto española Carmen Jordá como consultora. Exclusiva de Hola, que cuenta que el actor ha sido fotografiado en Londres junto a la piloto española. Los dos viajaban en un helicóptero pilotado por él y volvían de los estudios cinematográficos en los que se está rodando su última película. Según Hola, Carmen ha sido contratada como consultora, algo que ella ya hizo en 2021 en una de las entregas de la saga Fast And Furious.

Cari Lapique retoma su actividad laboral con la ayuda de sus amigas incondicionales. Ana Rosa, Ana Botella, Nuria González o Maribel Yébenes han acudido a su primera aparición pública desde que murieron su hija Caritina y su marido, Carlos Goyanes.

Alberto de Mónaco se lleva a su hija ilegítima Jazmin Grace a unos premios en Nueva York. Hola la llama, con bastante acierto, la "princesa por sorpresa".