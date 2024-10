Las imágenes del triste cumpleaños de Carmen Borrego

2 / 7

La colaboradora de televisión llegó al lugar donde se celebró el cumpleaños lamentando la tragedia que ha supuesto la DANA: “Es un día triste, saber que hay gente que lo está pasando tan mal y tú estás celebrando un cumpleaños. Iba a hacer una cosa más grande, pero he decidido que era mejor no hacerla. Creo que hay que solidarizarse con las personas que están pasando una necesidad grande en este momento", dijo a los medios que la esperaban en la puerta del establecimiento, donde no dudó en posar junto a su marido y su hermana Terelu.