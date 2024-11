Milei se pone romántico con su novia Yuyito cantando 'Libre' en directo

Javier Milei confirmó el pasado mes de agosto que mantiene una relación sentimental con la exvedette Amalia González, conocida popularmente en Argentina como Yuyito. Desde entonces, la pareja ha compartido infinidad de fotografías y vídeos juntos en redes sociales pero una entrevista del presidente argentino a su novia dejó momentos de lo más románticos en el canal de televisión Ciudad Magazine.

Cuanto está a punto de cumplirse un año de la victoria de Milei en las elecciones presidenciales, cumplió su promesa de volver al programa: "Te cumplí la palabra. Te dije que iba a volver como presidente", dijo conmovido mientras su pareja repetía "¡qué emoción!". Se trata de una entrevista muy personal en la que, además, Milei protagonizó un momentazo para deleite de los espectadores animándose a cantar la canción Libre, de Nino Bravo, cogido de la mano de Yuyito.

Su relación supuso una gran revolución para la prensa rosa el pasado, cuando acudieron juntos al palco presidencial del Teatro Colón para disfrutar de la ópera Carmen. El 13 de agosto se dieron el primer beso en público durante un evento en el Palacio Libertad y al día siguiente Yuyito reconoció su noviazgo: "Es una cosa sana, pura, inocente (...) Estamos enamorándonos".

Durante la entrevista también se emocionó hablando de su hermana Karina, a la que se refiere como "el jefe". "No hay ser humano en el universo como Karina. Es todo y sin ella nada de esto hubiera sido posible. Cuando algunos imbéciles dicen ‘yo voté a Javier, no a Karina’, no entienden cómo funciona esto. Sin Karina no habría La Libertad Avanza, ni Diputación, ni Presidencia, ni nada. Es un ser humano de otra categoría.