Alba Brunet, encantada con su personaje en la serie "Sueños de Libertad"

La actriz Alba Brunet está encantada interpretando a uno de los personajes más importantes en la serie "Sueños de Libertad", que se emite en la sobremesa en Antena 3, y su éxito es indiscutible. "Había mucha expectación por cómo había dejado el listón la anterior "Amar es para Siempre". Es una realidad que está arrasando y nos hace felices a todos, y damos las gracias todos lo días por la buena audiencia que conseguimos cada día. Está ambientada a finales de los años 50, y el haber como se decía antes, amores prohibidos entre dos mujeres es muy novedoso. Creo que la gente necesita ver eso y tomarlo como un referente, porque mucha gente se puede ver reflejada en esos papeles, y pienso que por esa razón está funcionando muy bien. Este trabajo es muy importante en mi carrera porque requiere mucha dedicación, pero también tengo que decirte, que he tenido otros trabajos que me han encantado. El rato con mis compañeros no puede ser mejor, es una pasada, es una de las mejores cosas de la serie, y eso tiene su repercusión. No se todavía el tiempo que tienen pensado de duración pero me imagino que con la trama que sea, de momento van viendo y va funcionando. Ojalá dure muchos años, y así dar trabajo a muchos actores. Lo que sí es cierto es que todavía queda mucho por ver". Así me contó.

Alba, de momento, no se plantea otros proyectos por el tiempo que requiere su papel en la serie, da vida a Fina Valero, una joven muy trabajadora que es dependienta en la tienda de perfumes de la familia Reina, que se enamora de la hija del dueño, un amor correspondido pero en aquella época totalmente prohibido en la España de la década de los 50. "Como te he comentado estoy muy contenta, y no me importaría poder compaginarlo con teatro, que me encanta, pero de momento no me planteo nada, por falta de tiempo". Así se despidió.