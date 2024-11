Los famosos se vuelcan con las víctimas de la DANA

Los famosos se vuelcan con Valencia, algo que algunos lo podrían considerar como un afán de protagonismo o exhibicionismo. Lo que está claro es que la visibilidad de algunos personajes es interesante porque hay que contar lo que está sucediendo, por eso van, no para posturear sino para trabajar como es el caso de Paz Padilla, que está repartiendo comida entre los voluntarios, o Miguel Ángel Silvestre de Castellón, que se ha desplazado con su novia a varios puntos para entregar y recoger alimentos y para mover cosas al igual que Tomás Páramo que ha viajado con un camión hasta Massanassa para repartir alimentos y material de supervivencia o Pitingo, que ha podido encontrar a su familia de Catarroja. También nuestra colaboradora Teresa de la Cierva o Marta Barroso, que han hablado en directo desde Massanassa sobre cómo está la situación y lo que necesitan ahora y dentro de un tiempo, que seguramente será cuando más lo necesiten.

Las tres grandes revistas Hola, Semana y Diez Minutos van a dedicar parte de su contenido a la catástrofe de la DANA y llevarán especiales, como por ejemplo Hola con amplios reportajes dedicados a la tragedia. Los Reyes van a volver a la zona aunque no se sabe cuándo. Para Federico Jiménez Losantos los únicos que han defendido la Institución han sido el Rey y la Reina.

Mario Vaquerizo ya está en casa después de su caída, que le ha tenido diez días en el hospital. Mario ha contado que la recuperación va a ser muy tranquila y espaciada, además de que va a dejar de trabajar durante un par de meses. Mario, que sufre una retinopatía de Purtscher, una pérdida de visión provocada por el traumatismo ha reconocido: "Me ha dicho la oftalmóloga que es cuestión de tiempo, y que según sea el paciente, pues así reacciona de una forma u otra. Y yo, como soy muy pesado y yo todo lo que pretendo y lo que he buscado en la vida lo he conseguido, pues voy a conseguir volver a ver con nitidez" ha asegurado.

La corona noruega ha lanzado un nuevo comunicado sobre el estado de salud de Mette Marit, que en teoría hoy terminaba su baja ya que padece fibrosis pulmonar crónica y tuvo que suspender su agenda para descansar y someterse a más pruebas. Por su parte, los medios noruegos comentan que Mette Marit se habría quitado de en medio para no interferir en el proceso contra su hijo Marius, acusado de presuntos malos tratos. De todas formas los medios también afirman que habría avisado a su hijo antes de que pudiera ser detenido por la Policía y que se habría presentado en la casa de Marius para borrar pruebas.