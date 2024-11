Paz Padilla estalla en sus redes: "Yo no soy de Valencia, y no vivo allí, pero me duele como si lo fuera"

Las consecuencias que la DANA ha dejado en Valencia tienen conmocionado a todo el país. Las imágenes del desastre, gente sin hogares, sin luz, y sin comida no paran de compartirse y el número de muertes y desaparecidos no deja de crecer.

Las redes sociales se han volcado para ayudar a los pueblos afectados y son muchos los influencers que han querido utilizar sus redes sociales para dar voz a los que más lo necesitan y promover movimientos para conseguir recursos económicos y materiales.

Durante todos estos días se ha visto como miles de españoles se han trasladado a las zonas afectadas o han puesto en marcha puntos de recogida o transportes para llevar todo lo necesario a los valencianos. Un movimiento que ha puesto de manifiesto la solidaridad y que Paz Padilla ha querido señalar con un duro discurso que no ha dejado de compartirse en redes sociales.

Su ayuda en Paiporta

La humorista que ha repartido decenas de raciones de macarrones a los afectados de Paiporta, preparadas por la ONG de José Andrés, World Central Kitchen, contestaba a todos aquellos que le agradecían su labor y la comida, con un "Te quiero". Paz Padilla llegó el domingo a la zona afectada y contestó que se quedará allí "todo lo que pueda".

Las duras palabras de Paz

La actriz, cómica y presentadora, Paz Padilla, ha expresado su disgusto en sus redes sociales por la forma en que se está gestionando la crisis que la DANA ha dejado en Valencia. La presentadora ha manifestado su frustración mediante un video en su perfil de la red social de Instagram.

Padilla explicaba en su video "Quiero ayudar y me siento impotente, además de indignada", comentaba. "Hace una semana enterré a mi hermano. Comprendo bien el dolor que están viviendo, y lo único que veo en redes sociales son personas pidiendo ayuda, mientras quienes pueden hacer algo parecen desentenderse".

La humorista, quien recientemente sufrió la pérdida inesperada de un hermano, se ha armado de valor para reflexionar sobre la tragedia en Valencia. "Durante varios días he dudado si debería hablar, pero siento que quienes tenemos un altavoz, tenemos una responsabilidad y tenemos que dar voz a todas las personas que están pasando por el calvario que se está viviendo en Valencia".

En el video comenta que ha tenido una conversación con dos compañeros de trabajo que viven allí y que están viviendo de primera mano, todo lo que está pasando, "lo que llega, lo que no llega, la desinformación, los bulos, las mentiras. Sobre todo, la verdad que están viviendo", añadía la presentadora. No me atrevo a publicar la verdad: "Es tan dura y tan cruda, que no me atrevo".

Además, en su video expone que: "El primer problema que existe ahora mismo es la falta de coordinación y de liderazgo de todo nuestro gobierno. De todos y cada uno de los políticos competentes". Añade que "no hay control, no hay confianza, no hay servicios públicos, no hay gestión por parte de quién debería haberlo para sacarnos de todo esto".

Paz Padilla exige información

En sus palabras desoladoras y llenas de pena y compasión, Paz Padilla ha estallado en sus redes: "Yo no soy de Valencia, y no vivo allí, pero me duele como si lo fuera. Me parte el alma y me llena de rabia".

La presentadora habla por todos los españoles. ‘’Exigimos información, coordinación, exigimos transparencia y sobre todo responsabilidades. Porque habéis tocado lo más importante que nos une a todos los Españoles, la humanidad y la vida."