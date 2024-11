Los famosos se vuelcan en ayudar a Valencia

Tras la terrible devastación de multitud de pueblos en la Comunidad Valenciana con el paso de la DANA, las muestras de apoyo y cariño por parte de los ciudadanos no se han hecho esperar. Además, algunas celebridades también han querido aportar su granito de arena para superar esta situación tan difícil.

Entre ellos destacan figuras como Miguel Ángel Silvestre —nacido en Castellón de la Plana—, que se ha desplazado como voluntario a Algemesí con su pareja, Rebeca Toribio, para repartir comida y retirar fango; o la cantante Rozalén, nacida en Letur —una de las zonas más afectadas por la DANA—, que desde el pasado viernes se desplazó al lugar para colaborar como voluntaria. Otros, como Mar Flores, Vicky Martín Berrocal y Lola Índigo, han estado trabajando como voluntarios en distintos puntos de recogida, además de realizar donaciones y subir contenido a redes sociales para solidarizarse con las víctimas. Por otro lado, a algunos les ha afectado enormemente, como por ejemplo a David Bustamante, cuya pareja, Yana Olina, estuvo varios días incomunicada tras desplazarse a Valencia para visitar a sus padres.

@fansmasilvestresite @Miguel Ángel hoy en Algemesí, gracias a ti y a todos los voluntarios por toda la ayuda y visibilidad. ❤️‍🩹 ♬ sonido original - MiguelÁngelSilvestreFans

Otro de los más afectados por lo que ha sucedido ha sido Tomás Páramo, que el otro día estalló en sus declaraciones criticando a algunos influencers: "Me ha enfadado mucho ver estos días cómo compañeros nuestros, creadores de contenido, han seguido subiendo fotos de looks, vídeos, cosas de halloween, cuando creo que todo estaba fuera de lugar", y que se ha desplazado a Massanassa para ayudar en la localidad como ha anunciado en una story de su cuenta de Instagram.

El vídeo de Paz Padilla

Además, Pepa Muñoz y el chef José Andrés, a través de su fundación World Central Kitchen, se han desplazado hasta Valencia para suministrar comida caliente a los afectados, después de que se quedaran sin gas para cocinar. Paz Padilla ha colaborado repartiendo decenas de raciones de macarrones a los afectados de Paiporta, además de utilizar sus redes sociales como altavoz, donde ha subido un vídeo que no deja de compartirse, en el que ha expresado su dolor: "Yo no soy de Valencia, y no vivo allí, pero me duele como si lo fuera. Me parte el alma y me llena de rabia". Por el momento, su equipo ha preparado tres mil bocadillos.

Por otro lado, la reina Sofía, a través de su fundación, ha donado 50.000 euros para comprar productos básicos en colaboración con el Banco de Alimentos. Mientras tanto, otros como Iker Jiménez y su equipo se han desplazado a la zona desde el pasado jueves para informar a través del programa Horizonte y repartir comida y productos de primera necesidad en las zonas afectadas tras las donaciones realizadas en el perfil de Ángel Gaitán, uno de sus colaboradores.

Millones de euros

Otras donaciones millonarias son las realizadas por Amancio Ortega, dueño de Inditex, quien ha destinado cuatro millones de euros a organizaciones benéficas para los damnificados por la DANA —dos millones a la Cruz Roja y otros dos a Cáritas—. El club de fútbol Real Madrid ha donado un millón de euros a la Cruz Roja y ha lanzado una campaña junto a la ONG para recaudar fondos. Otros gestos de apoyo en el mundo del deporte incluyen el de Rafa Nadal, que ha convertido su academia de tenis en Manacor en un punto neurálgico para donar productos de primera necesidad, y el Valencia C.F., cuyos jugadores, como voluntarios, han establecido el Campo de Mestalla como base para recoger todos los alimentos donados por los ciudadanos y repartirlos entre las poblaciones afectadas.