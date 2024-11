El príncipe Guillermo da la última hora sobre el estado de Kate Middleton y luce una pulsera "Swiftie" hecha por su hija

El príncipe Guillermo se encuentra de visita oficial en Sudáfrica, donde ha presidido varios eventos, y donde ha hablado del estado de salud actual de Kate Middleton, después de anunciar que había terminado su tratamiento de quimioterapia.

Poco antes de entregar el premio medioambiental Earthshot que él mismo fundó hace casi cuatro años para promover un mundo más sostenible y que ha recaído en la modelo Heidi Klum, ha comentado: "Se encuentra realmente bien. Ha estado increíble todo este año". Ha aprovechado la ocasión para aclarar el motivo de su viaje en solitario a Sudáfrica porque se está recuperando de su tratamiento. Además, ha admitido que la Princesa de Gales iba a seguir la ceremonia de entrega del premio. "Espero que me esté viendo esta noche y apoyando".

El príncipe Guillermo con una pulsera hecha por su hija con la palabra "papa"

En este viaje, además, he podido ver una faceta más familiar donde ya que en su primer acto se le ha podido ver una pulsera de abalorios en color azul con la palabra "papa" y que le ha hecho la princesa Charlotte y del que sabemos el significado: "Se trata de una reliquia, por así decirlo, de un concierto de Taylor Swift para el que mi hija decidió que quería crear una pulsera. Me la dio cuando me fui, así que le prometí que la usaría y que intentaría no perderla mientras estuviera aquí". Cabe recordar que el príncipe Guillermo junto al príncipe George y la princesa Charlotte acudieron al estadio de Wembley de Londres, donde disfrutaron del concierto de la gira The Eras Tour.

La princesa de Gales ha ido retomando su agenda de forma paulatina, y ya la hemos podido ver en diversas reuniones con varias fundaciones en Windsor, así como su traslado a Southport, junto al príncipe Guillermo, para reunirse con las familias de las niñas asesinadas durante una clase de baile.

Dentro de los próximos eventos en su agenda, se espera que aparezca durante el 10 de noviembre en el servicio religioso que se celebra en la abadía de Westminster con motivo del "Remebrance Day" en el que se homenajea a los caídos y a los veteranos que combatieron durante la Primera Guerra Mundial, y en el que destaca porque todos los miemtrbos de la Familia Real visten de negro y lucen una amapola en la solapa para conmemorar a los militares británicos y de la Commonwealth que han perdido la vida en acto de servicio.

Posteriormente la veremos en el tradicional concierto de villancicos en la abadía de Westminster en diciembre, donde ya la hemos podido ver tocando el piano, y a la que acudirán el rey Carlos III y la reina Camilla.