Escassi se deja querer por Sheila, la hermana de Mario Casas

Alaska nos ha contado cómo se encuentra Mario Vaquerizo después de haber recibido el alta hospitalaria. Los médicos están satisfechos con la evolución oftalmológica de Mario, y le han comentado que cuando molesta más el collarín que la propia dolencia, significa que la cosa va bien.

Además, en Mask Singer ayer apareció María José Campanario, algo que Alaska no se podía imaginar, aunque por la forma de estar y moverse le parecía que sabía estar en el escenario. Campanario iba vestida de "ovejita" y, según Alaska, no lo hizo nada mal.

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas, son la nueva pareja de moda y ayer por la tarde en TardeAr, hicieron un pequeño resumen de los distintos momentos que han coincidido en la mesa, con diferentes miradas entre ambos. Sheila Casas, que estudió derecho y está estudiando psicología, se dedica a representar y a llevar las finanzas de sus hermanos. Por su parte, Dani Carande ha estado hablando con María José Suárez sobre la nueva ilusión de Escassi, y no le sorprende que esté con Sheila. Además le comentó que, a día de hoy, no la han llamado del Juzgado para testificar, y que no ha presentado ningún tipo de prueba física, que debe presentar a finales de noviembre, del que hay dos procedimientos en curso. Como ha señalado Jiménez Losantos, todo esto sale por una cuestión de celos y de orgullo, y no sabe qué es lo que tiene Escassi que las mujeres nunca hacen caso a las llamadas de advertencia…

Se cumple un año de la portada de Lecturas protagonizada por Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca. El director de Es la Mañana cree que la embajada de Dinamarca en España estaba al tanto de todo, que no era la primera vez y que produjo la abdicación de la reina Margarita. ¿Qué es lo que ha sucedido durante este año? Por un lado los daneses comentan que Federico no se involucra del todo en su tarea institucional, que está de vacaciones constantemente, ni siquiera fue al hospital a ver a su madre cuando se cayó. Todo lo contrario que Mary Donaldson, que sí está cumpliendo con su agenda.

Carlos III y Camilla, que está de baja por una infección pulmonar, han estado en una clínica ayurvédica en la India para aumentar sus defensas, justo después de su viaje a Australia, lo cual está molestando a los ingleses.

Durek Verrett, el chamán casado con la princesa Marta Luisa de Noruega, se encuentra en problemas después de que hayan aparecido unas grabaciones de 2022 en las que reconoce que quizás se ha extralimitado con cinco personas durante sus prácticas de chamanismo y homeopatía. El pobre rey Harald, entre el yerno y Mette Marit, no debe poder más.