Terelu Campos, en defensa de los Reyes y Sánchez: "No merecen que les tiren barro"

La reciente DANA que afectó a la provincia de Valencia y varios municipios de Castilla-La Mancha dejó a su paso una ola de solidaridad en toda España. Figuras públicas han expresado su apoyo a las víctimas de esta catástrofe, incluyendo a la presentadora Terelu Campos, quien además de ofrecer su solidaridad, condenó enérgicamente los incidentes de violencia que ocurrieron en Paiporta el pasado fin de semana.

Reflexión sobre la necesidad de mayor protección

La presentadora subrayó que lo sucedido debería ser un llamado de atención para reforzar los sistemas de alerta y protección en algunas Comunidades Autónomas que son más vulnerables a estos fenómenos climáticos. "Lo que ha pasado es terrorífico. Esto nos debe servir para aprender que ciertas Comunidades Autónomas necesitan un nivel de protección y alerta mayor", manifestó Terelu en una conversación con Diez Minutos, enfatizando su apoyo a los afectados. "Mi mayor solidaridad con todas las víctimas".

Además, Campos se refirió a la visita de los reyes Felipe y Letizia a Paiporta, donde fueron recibidos con abucheos y lanzamiento de barro. También comentó sobre la agresión sufrida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien fue atacado con un palo durante el mismo evento. La colaboradora de De viernes fue clara en su condena a estos actos, subrayando que "no tienen sentido" y, aunque dijo comprender "la crispación, la frustración y el dolor" que pueden sentir muchos, dejó en claro que los reyes "no merecen" ese trato, calificando lo ocurrido como "intolerable".

Condena a la violencia en Paiporta

"Detesto la violencia, con ella no se va a ninguna parte", afirmó Terelu, haciendo un llamado a la reflexión. "No es la población de Paiporta la que agrede a los reyes, son siempre unos pocos que hacen mal al resto". También defendió que, aunque los políticos puedan ser objeto de críticas, "los reyes no merecen que les tiren barro, ni ningún político merece este tipo de trato".

En su mensaje, Terelu también lamentó que una minoría haya empañado la imagen de los ciudadanos de Paiporta, quienes, en su opinión, no comparten esas acciones. "Ha sido una vergüenza increíble. Los ciudadanos de Paiporta no se merecen lo que ha hecho esa minoría. Tampoco se lo merece un político. ¿Teníamos que haber dejado que lincharan a Pedro Sánchez? Por favor...", concluyó la presentadora, pidiendo respeto y rechazando de manera contundente la violencia como forma de expresión.