Ana Boyer: "La visita de los Reyes a Valencia ha sido todo un ejemplo"

Como es sabido, la hija pequeña de Isabel Preysler y el desaparecido Miguel Boyer, vive desde hace unos años en Catar, donde su marido el que fuera tenista Fernando Verdasco trabaja como entrenador una vez que ya se ha retirado de las canchas.

Ana Boyer ha presentado su nueva colección para la firma de moda Trucco: "Es la tercera colección que presento y en esta ocasión he intentado unir, la tradición con la innovación, prendas que te puedas poner en cualquier momento, tanto para trabajar, como para salir con tus amigas a cenar".

Según me contó, ya están haciendo planes de Navidad: "Como somos tantos y estamos dispersos, no se sí iremos a Miami, lo que sí es seguro que en Madrid sí estaremos para que Fernando vea a su familia y yo a la mía". Sobre su estancia en Catar, Ana y Fernando están muy contentos, "los niños felices en su colegio, y nosotros tenemos nuestra vida muy hecha allí. Cierto es que echamos muchas cosas de Madrid, pero también estamos en un momento de nuestra vida, que no nos cuesta estar fuera, y sí vemos que dentro de unos años se nos hace más duro, pues ya veremos lo que decidimos. La experiencia a nivel familiar es muy buena. Los niños están muy bien, los mayores adoran al pequeño, no hay celos, se pasan el día dándole besos.

Ana Boyer, que fue madre de su tercer hijo en abril, cuenta que con el nacimiento de su tercer hijo la vida le ha cambiado: "¡Antes con dos manos podía, ahora ya no! No se sí nos plantamos con tres, y no es por ir a por la niña, aunque si fuera un varón no nos importa nada. Tanto a Fernando como a mí nos apetecía tener familia numerosa, además mi marido me ayuda mucho, le encantan los niños, y sí tiene que hacer recados, se los lleva si pensarlo, lo disfruta mucho, de hecho, se ha quedado con los tres. Mi madre con ellos está como loca, les echa mucho de menos , a pesar de las videollamadas, cuando pasan tres meses sin verlos, siempre comenta lo mucho que han cambiado, le encanta mugar al escondite con ellos. Es la típica abuela consentidora"

Sobre su hermana Tamara Falcó y sus planes de maternidad, cuenta que ejerce mucho de tía, "me llama y se los lleva. Está muy tranquila, sí vienen hijos, encantada, y si no es así no pasa nada. Yo le animo porque me apetece mucho tener sobrinos. No viene mucho a verme, y ya la he llamado al orden". Asimismo me ha confesado que Tamara en unos días se va a Valencia, porque quiere ayudar. "Nosotros en Valencia no tenemos familia, solo amigos. La visita de Los Reyes me impactó mucho esas imágenes, fueron todo un ejemplo, cada vez que veo todo lo que está sufriendo esa gente, se me parte el corazón", concluyó.