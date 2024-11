Las versiones de Escassi y Sheila Casas tras salir a la luz sus polémicas fotografías

No han pasado ni dos días desde que salió a la luz la supuesta relación amorosa de Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas y ya ha surgido la primera polémica. Los colaboradores de TardeAR estarían viviendo un idilio que habría comenzado hace unas semanas, cuando coincidieron en la mesa del programa de Ana Rosa Quintana. La química entre ellos habría sido tal, que ya se han visto en varias ocasiones fuera de los platós de Telecinco.

Apenas unas horas después de la publicación de fotografías de una de sus salidas, concretamente durante la noche de Halloween, el jinete ha reaparecido en el programa para dar explicaciones a su jefa, Ana Rosa, que se mostró muy sorprendida al conocer el amor que estaba surgiendo sin que ella fuese consciente: "Ni en el trabajo paras", le dijo al colaborador, haciendo referencia su fama de conquistador.

Escassi solo tuvo buenas palabras hacia su compañera, pero negó haber comenzado una relación con la hermana de Mario Casas: "No vamos a hablar de Sheila, lo maravillosa que es, lo buena persona que es, lo divertida, lo simpática, lo agradable... da gusto estar con ella y luego además es guapa. Todo es bueno de Sheila, pero somos amigos y no hay nada más". Según el jinete, en poco tiempo han conectado hasta convertirse en buenos amigos: "Me encanta Sheila. Me llamó el domingo para ir a Valencia, llenamos el coche y nos fuimos. Se llevaba hasta la comida para los perros y se asesoró muy bien con una ONG".

Ante la incredulidad del resto de tertulianos, que están convencidos de que "hay algo más" entre ellos, Escassi intentó frenar el tema insistiendo en "que no hay nada, ni puede haber nada" con Sheila: "Somos compañeros de trabajo, ya está resuelto el tema".

La propia Sheila también se ha pronunciado sobre este tema con un mensaje enviado al periodista Javier de Hoyos negando que exista una relación y asegurando que son simplemente "amigos": "No tenemos absolutamente nada. Somos amigos, no hay nada entre nosotros". Ni siquiera "un lío puntual": "No, nada de eso, de verdad".

También se ha pronunciado Hiba Abouk, la última conquista conocida de jinete tras su controvertida ruptura con María José Suárez: "No hay ningún problema", dijo la actriz a unos reporteros que le comentaron la noticia de la nueva ilusión de su amigo: "Me parece estupendo. No me sorprende nada en este mundo con la que está cayendo", dijo, confirmando que entre ella y Escassi existe una relación estupenda: "Me alegro un montón porque es un tío al que quiero un montón y Sheila es divina. Ojalá les vaya bien".