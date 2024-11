Alejandra Rubio habla de la imputación de su suegro en la causa por tentativa de asesinato de sus hijos

Los nervios se han apoderado de la familia Campos. Y no solo por el inminente nacimiento del primer hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, sino también por el último problema judicial que ha salpicado a la familia del joven actor. Según ha publicado esta semana la prensa italiana, Carlo Costanzia di Costigliole, suegro de Alejandra, se encuentra entre las personas investigadas por la Fiscalía de Turín por el caso de agresión con arma blanca que llegó a sus hijos Rocco y Pietro a prisión.

Estos documentos de la Fiscalía indican que la expareja de Mar Flores habría redactado un documento de forma ilegal para que la novia de uno de sus hijos pudiese visitarlos en prisión y les hiciese llegar un teléfono móvil con el que poder comunicarse con ellos desde el exterior. Según las autoridades italianas, el padre de los acusados podría estar implicado en un delito de falsedad documental.

Aunque Terelu Campos no se ha querido pronunciar al respecto, pese a la insistencia de los reporteros que le han preguntado sobre el caso en las últimas horas, la que sí ha dado la cara es Alejandra Rubio. La joven, que está a punto de dar a luz a su hijo, acudió esta semana a su puesto de trabajo en Vamos a ver, donde tuvo un encontronazo con el presentador Joaquín Prat que avisaba a la colaboradora del tenso momento que estaba viviendo la familia de su pareja: "Calienta que sales. El suegro está de mierda hasta aquí", dijo Prat, frase que no gustó nada a su compañera.

"Decir que mi suegro está hasta no sé qué de mierda cuando no es así...", dijo antes de dar la cara por el padre de su pareja: "La imputación es lo que dice la Fiscalía pero él no tiene nada que ver con un móvil. Está claro en el escrito". Sin embargo desde el programa de Telecinco quisieron ahondar en el tema: "Él ha hecho un documento que venía a decir que uno de tus cuñados y su pareja vivían juntos para que ella le pueda visitar en prisión y parece ser que ese documento no se ajusta a la realidad. ¿Es así?". Visiblemente nerviosa, Alejandra Rubio respondió con otra pregunta: "¿Pero eso tiene que ver con un móvil? Tú lo acabas de explicar. Como comprenderás no tengo ni idea. Yo lo que te digo es lo que dice la Fiscalía y eso luego se tendrá que demostrar ", afirmó, negándose a dar más explicaciones del tema.

Esta polémica llega apenas unos días después de que Carlo padre visitase el domicilio que comparten Alejandra y su hijo en Madrid. Un visita familiar que refleja la magnífica relación que tiene el italiano tanto con su hijo Carlo como con su novia. "Es maravillosa", dijo a los medios cuando le preguntaron por su nuera, que ahora se ha visto salpicada por los problemas judiciales que tienen en Italia.

Más frío es el trato de la pareja con Mar Flores. La relación entre madre e hijo no pasa por su mejor momento: mientras que Carlo ha decidido vender su vida privada por los platós de televisión (y ya prepara su salto a la telerrealidad como concursante de Supervivientes), su madre prefiere ser fiel a la discreción de la que ha hecho gala en los últimos meses. "Tengo más relación con mi suegro, pero con Mar también tengo muy buena relación. Yo ya la había visto en persona y es muy guapa. Fue por casualidad y todo fenomenal", aseguró Alejandra, evitando alimentar cualquier tipo de especulación al respecto. Aunque la colaboradora de televisión intente ocultarlo, la realidad es que los encuentros con Mar Flores han sido escasos, de ahí que a lo largo de estos meses no haya tenido tiempo de crear un vínculo más especial con ella.