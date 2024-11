El trío pasa a cuarteto: Laura Matamoros reacciona con la canción 'El venao'

Laura Matamoros bromea sobre la deslealtad de Antonio Revilla con la famosa canción "El venao" una canción de hace 25 años y que, como los cuernos, no prescribe. Y si Laura ha decidido poner en redes esta canción con el mensaje "No hay mucho más que añadir" es que debe tener las pruebas suficientes para afirmar que Antonio estuvo con las tres a la vez. Además, ya no está dispuesta a una reconciliación.

Laura le da una segunda oportunidad a Antonio Revilla pero esta segunda oportunidad no prospera porque Laura se entera, mientras está en Punta Cana en el cumpleaños de María Pombo, que había dos personas más, que serían Patricia Conde e Hiba Abouk. Pero el lío no acaba aquí, ya que en el triángulo Hiba/Escassi/María José Suárez pues Patricia estuvo, supuestamente, con el que era pareja por aquel entonces de María José Suárez. Sin duda una pandilla de lo más endogámica.

El director de Es la Mañana se pregunta si este cuarteto está cerrado o se podría ampliar. Dani Carande opina que no, por el bien de Laura. Lo que está claro es que Antonio Revilla, a sus 36 años, es todo un rompecorazones.

Alejandra Rubio habla por primera vez de los líos legales de su suegro, Carlo Constanzia di Costigliole que se encuentra en la lista de personas investigadas por la Fiscalía de Turín en torno al caso de agresión con arma blanca que llevó a sus hijos Pietro y Rocco a prisión.

Ayer acudió a trabajar y comentó que su suegro no está de mierda hasta ningún sitio… Ya sabemos que a Alejandra cada vez que le tocan un tema familiar se revuelve y no se da cuenta que un porcentaje alto de su contratación se debe a que es familia de este tipo de personas… "La imputación es lo que dice la Fiscalía pero él no tiene nada que ver con un móvil. Está claro en el escrito", ha declarado ante la posibilidad de que podría haber cometido un delito de falsedad documental. "Como comprenderás no tengo ni idea. Yo lo que te digo es lo que dice la Fiscalía y eso luego se tendrá que demostrar ", ha afirmado, dando por zanjado el tema.

Haakon de Noruega, que ha cancelado su agenda, ha acompañado a Marius a Londres para ingresar a un centro de desintoxicación. Mette Marit está de baja por fibrosis pulmonar aunque la prensa noruega cree que puede ser que tenga depresión por todo el tema de su hijo, que ha reconocido haber cometido los actos contra su pareja al estar "bajo los efectos del alcohol y demás sustancias nocivas".