Paz Padilla vuelve a casa tras enfermar en Valencia: "Suele pasar en zonas catastróficas"

Paz Padilla fue una más de los cientos de voluntarios que en las dos últimas semanas ha viajado a las zonas afectadas por la DANA para ayudar a los vecinos que han sido víctimas del desastre. La humorista repartió decenas de raciones de macarrones a los afectados de Paiporta, preparadas por la ONG de José Andrés, World Central Kitchen, contestó a todos aquellos que le agradecieron su labor con un ‘te quiero’ y prometió quedarse hasta que le fuera posible.

Sin embargo sus planes se han visto y ha tenido que volver a su casa de Madrid por motivos de salud. "Regreso a casa porque no estoy bien del estómago. Me advirtieron que suele pasar en zonas catastróficas. Poneros mascarillas, guantes, lavaros las manos constantemente. No os toquéis las mucosas con el barro. Cuidado con el agua y la comida", advirtió en sus redes sociales para concienciar a los voluntarios que tengan intención de desplazarse a Valencia.

"He estado en Valencia todo el tiempo que he podido. He regresado a casa porque no estoy bien del estómago. Estoy con un trastorno gastrointestinal", puntualizó. "Estoy bien. Me he hecho un cultivo porque quiero saber qué es lo que me ha pasado, pero sobre todo, quiero advertiros a todos los que estáis allí, tanto a los que estáis viviendo entre el fango y a los que estáis de voluntarios (...) Es importantísima la prevención en estos casos", añadió.

"Acudid al médico ante el primer síntoma de vómito o diarrea porque no sabemos qué tipo de bacterias son las que hay" e hizo un llamamiento para que se tenga especial precaución con niños, personas mayores y personas inmunodeprimidas. "Cuidaos mucho", pidió, y añadió: "Por desgracia, la ayuda que se ha tenido ha sido sólo de voluntarios. Quiero dar las gracias a los miles de voluntarios que se han pasado por allí. Hemos estado con el corazón en la mano. Sigamos así, no abandonemos por favor. No los dejemos solos".