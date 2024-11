Shakira promete regalar su Lamborghini exclusivo: "Quiero que lo tenga un fan"

La cantante colombiana Shakira ha compartido un vídeo en sus redes sociales que ha causado gran revuelo entre sus seguidores, al anunciar que planea regalar su lujoso coche, un exclusivo Lamborghini que ella misma diseñó, a uno de sus fans. En el vídeo, la artista aparece junto a su compatriota Sebastián Yatra, disfrutando de una amena charla dentro del vehículo y entonando el exitoso tema Las de la intuición. Durante la conversación, Yatra destaca su aprecio por la canción, y Shakira le explica que ha preparado una versión especial para su próxima gira, Las mujeres ya no lloran Tour.

Un diseño exclusivo

Ambos artistas, quienes compartieron el vídeo en Instagram, se muestran relajados en el interior del coche, que cuenta con una distintiva tapicería en tonos verde y blanco. Shakira comentó que fue ella misma quien diseñó el exclusivo interior, cuidando los detalles para hacerlo único. Mientras Shakira conduce, Yatra no esconde su fascinación por el vehículo: "Es un coche muy chimba", exclama con entusiasmo, y hasta se ofrece a cuidarlo mientras la cantante está de gira. En tono de broma, Yatra también le pide a Shakira que le regale el coche.

Finalmente, Shakira aclara que el Lamborghini no será para Yatra, sino para un seguidor afortunado: "Es algo que he estado pensando; quiero que lo tenga un fan, alguien que sea feliz aquí en este auto", dice, expresando su deseo de que su coche llegue a alguien que realmente lo aprecie. Aunque no ha revelado los detalles de cómo se llevará a cabo el regalo, esta propuesta ha despertado el entusiasmo de sus seguidores, quienes rápidamente han comenzado a manifestar en redes sociales su interés por recibir este increíble regalo.